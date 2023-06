Skalnica strechová alebo ako sa ešte nazýva skalná ruža je trváca bylina, ktorá patrí do čeľade tučno-listé. Jej latinské pomenovanie sempervivum tectorum v preklade znamená nesmrteľná alebo vždy živá, čo hneď odhaľuje povahu tejto rastliny.

Skalnica je extrémne odolná rastlina a bez problémov zvláda mráz, sucho a dokáže prežiť takmer aj bez pôdy. Rozrastá sa rýchlo a môže sa vyskytnúť v rôznych veľkostiach, tvaroch a farbe listov, teda môže pôsobiť aj dekoratívne. Aj keď sa táto rastlina nezvykne prioritne pestovať pre kvety, sú aj jej kultivary s kvetmi bielej, žltej, hnedej, ružovej, zelenej a fialovej farby. Skalnica kvitne v júli a auguste, a to iba raz za život. Je to suchomilná rastlina a netreba ju polievať, lebo neznáša stojatú vodu.

Keď ide o liečivé účinky, táto rastlina má čo ponúknuť. V prvom rade na liečebné účely sa zbierajú listy, ktoré sa odtrhávajú ručne za plného kvitnutia a obsahujú triesloviny, živicu, horčinu, sliz, organické kyseliny a cukor. Listy sa väčšinou používajú čerstvé preto, že sa z nich potom berie iba jemne gélová šťava, ktorá má všestranné využitie.

Využitie listov skalnice na pokožky sa veľmi podobá účinkom rastline aloe vera. Rozdrvené listy alebo iba ich šťava sa môže aplikovať ako obklad na opuchy po bodnutí hmyzom, na popáleniny, poškodenú kožu a dokonca aj na hemoroidy. Šťava z tejto rastliny pôsobí aj ako prostriedok na rýchlejšie hojenie, zabíja baktérie a používa sa pri liečbe kurích očí a bradaviciach.

Liečivé účinky má aj pri slabšom sluchu, ktorý nastal zvýšenou tvorbou ušného mazu. Vtedy sa šťava z listov skalnice nakvapká do ucha a svojimi liečivými vlastnosťami rozpustí ušný maz. Šťava sa však môže kvapkať do uší aj pri iných ušných problémoch, vrátane zápalu. Skalnica dokáže pomôcť aj pri upchatých dýchacích cestách tak, že sa jej šťava použije ako kvapky do nosa.

Z čerstvých listov tejto byliny sa môže urobiť domáci sirup, ktorý posilní imunitu, ako aj tinktúra, ktorá sa používa pri žalúdočných vredoch alebo po operáciách žalúdka. Liečivý je aj čaj z čerstvých listov skalnice, ktorý dokáže osviežiť celý organizmus a pritom má aj diuretický a protizápalový účinok.

Skalnicu možno zaradiť aj do svojho jedálnička, a to napríklad tak, že si pár nakrájaných lístkov pridáte do zeleninového šalátu. Nielenže dodá jedlu špeciálnu kyselkavú chuť, ale prospeje aj vášmu zdraviu.

