Novosadský art-poprockový band Gift nahral anglickú verziu svojho albumu U senci grada s názvom Cities in the Sky. Táto skupina si získala širšiu popularitu najmä v posledných dvoch rokoch vďaka vystúpeniam v srbskej kvalifikačnej show o postup do medzinárodnej súťaže Eurosong.

Podľa oficiálnej správy vydavateľa (Mascom Records) Gift si vybudovali imidž bandu, ktorý pestuje zvukovú tradíciu britských art-poprockových mien, akými sú David Bowie, Depeche Mode alebo The Smiths. Pred dvomi rokmi vydali album U senci grada, na ktorom predstavili zväčša autorské skladby. V tomto roku sa zúčastnili vo výbere srbského predstaviteľa Eurosongu so skladbou Liberta.

V spoločnom vyhlásení ohľadom nového vydania Cities in the Sky členovia skupiny Gift hovoria: „V ktorej piesni poznáš sám seba? Každá z týchto skladieb predstavuje mikropríbeh o viditeľných a neviditeľných ľuďoch vôkol nás, ako aj o tebe a o každodenných zápasoch so životnými výzvami. Zvíťazí láska, nenávisť alebo nejaké iné vášne? Budú tie všetky mestá a ulice drsné alebo otvorené pre naše kroky? O tomto skutočnom mestskom príbehu sa dozviete na albume Cities in the Sky.“

Nové vydanie Gift prezentujú aj videoklipom ku skladbe Chaos (JY Remix Limited).