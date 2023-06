Ak chceme modifikovať legendárne vyhlásenie niekdajšieho útočníka anglickej futbalovej reprezentácie Garyho Linekera, ktorý povedal, že je futbal hrou v ktorej 22 hráčov deväťdesiat minút naháňajú loptu a nakoniec vyhrajú Nemci, znelo by to takto – Liga Európy je súťaž, v ktorej účinkuje množstvo klubov a nakoniec vyhrá Sevilla!

Práve takto a nepochybili sme, lebo klub z Andalúzie zostal stopercentný – triumfovali vo svojom siedmom finále zo siedmych pokusov!

Sevilla totiž v stredu neskoro večer na štadióne v Budapešti po strieľaní penált triumfovali nad talianskym celkom AS Rím a znovu oslavuje titul majstra v Lige Európy, či v niekdajšej súťaži Pohár UEFA.

Musíme však konštatovať, že španielsky klub mal poriadnu úlohu a za súpera nepríjemné mužstvo, ktoré sa druhú sezónu za radom kvalifikovalo do boja o trofej na európskej scéne. AS Rím totiž vlani triumfoval v Lige konferencií a zapísal sa do dejín, ako prvý klub, ktorý v novej súťaži vyhral, zatiaľ čo už v tejto sezóne družina Pán Špeciálneho, čiže Josého Mourinha poputovala do finále objektívne oveľa kvalitnejšej súťaže.

Pred finále bolo jasné, že jedna z tradícií bude porušená – Sevilla mohla zostať bez svojho stopercentného výkonu, alebo bez rovnakého úspechu mohol zostať tréner Talianov.

José Mourinho za sebou mal teda päť finále európskych súťaží a po stredajší zápas nikdy neprehral – s Porto získal Ligu Európy a Ligu majstrov, s Interom tiež Ligu majstrov a Manchester Unitedom ďalšiu Ligu Európy.

Po finále v Budapešti Mourinho predsa musel podať ruku súperovi a gratulovať k úspechu, aj keď to urobil mimo vôle. Portugalský stratég bol totiž veľmi nespokojný s rozhodcom Anthonym Taylorom z Anglicka, ktorý, ruku na srdce, naozaj mal niekoľko divných rozhodnutí, ktoré veru mohli vplývať na konečný výsledok. Zvlášť diskutabilná bola situácia v šestnástke Sevilly, keď Matić odcentroval a lopta trafila do ruky obrancu španielskeho predstaviteľa. Nereagoval ani VAR a Taylor odmietol pozrieť si nahrávku sporného detailu.

V predĺženiach, ale aj počas väčšej časti druhého polčasu bola Sevilla agilnejšia a lepšia, AS Rím dobre odolával a pripravoval si aké-také príležitosti z protiútokov.

V sérii penált Cristante bol jediným strelcom pre Rím, v rozhodujúcej sérii najprv brankár Talianov zastavil strelu Montiela, ale rozhodca uzavrel, že Rui Patrício urobil chybu na čiare a Montiel mal opravnú. Druhú šancu Argentínčan nepremrhal, a tak Seville priniesol nový, siedmy titul v tejto súťaži.

Sevilla vo finále nikdy neprehrala

Tento klub je presvedčivý, prvý titul získali v sezóne 2005/2006 proti Middlesbroughu, o rok neskoršie prekonali Espanyol. Potom pribudli ďalšie tri tituly zaradom, v roku 2014 proti Benfici, v roku 2015 proti Dnipru a v roku 2016 proti Liverpoolu. V sezóne 2019/2020 porazili Inter vo finále a napokon aj AS Rím.

Po Seville nasledujú Inter, Liverpool, Juventus a Atlético Madrid s tromi víťazstvami.

Pri tejto príležitosti môžeme spomenúť, že Sevilla naozaj zaslúžene vyhrala. V skupine Ligy majstrov finišovali na treťom mieste, presťahovali sa do Ligy Európy a potom radom eliminovali PSV Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United, Juventus a vo finále Rím.

V aktuálnej sezóne sa im v domácich majstrovstvách dlho nedarilo, boli aj ohrození na pozícii, ktorá vedie do druhej ligy, ale po príchode trénera Josého Luisa Mendilibara sa situácia začala meniť a pribúdali pozitívne výsledky.

Tak Sevilla majstrovstvá Španielska uzavrie asi v polovici tabuľky, čo je pre ich apetít skromným výkonom, ale z toho nebudú veľmi znepokojení, lebo ako majstri Ligy Európy aj na jeseň budú hrať elitnú Ligu majstrov.

Takže, uzavierame – Liga Európy je súťaž v ktorej účinkuje množstvo klubov a nakoniec vyhrá Sevilla!