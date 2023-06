S cieľom spoločného zveľadenia povedomia o ochrane životného prostredia Združenie občanov Čepom do osmeha (Vrchnáčikom k úsmevu) vo štvrtok 1. júna usporiadalo ďalšiu vzdelávaciu dielňu. S veľkým záujmom sa jej zúčastnili malí hostitelia so svojimi učiteľmi – žiaci Základnej školy bratov Novakovcov v Silbaši.

Na prednáškach a dielňach sa zúčastnili žiaci od 1. po 8. ročník. Otázkami na prednáškach a angažovanosťou v dielňach dokázali, že chápu význam a podporujú charitatívnu činnosť tohto združenia, a to je pomoc osobám s osobitnými potrebami a ochrana životného prostredia. Žiaci silbašskej školy z vlastnej iniciatívy a spolu s kamarátmi z vysunutých oddelení tejto školy v Paragoch a v Despotove usporiadali v tento štvrtok i ekologickú akciu pod názvom Da ožive dobra dela, reciklira škola cela. Presne tieto slová vyskladali na školskom dvore z nazbieraných vrchnáčikov, ktoré v rámci tejto akcie vyzbierali a odovzdali predstaviteľom charitatívnej ekologickej organizácie. Potom sa tam spolu s organizátormi a svojimi učiteľmi a profesormi vyfotografovali.

Humanitárna ekologická organizácia Čepom do osmeha sa venuje organizovanému zbieraniu plastových vrchnáčikov a zo zabezpečených prostriedkov kupuje pomôcky pre deti s osobitnými potrebami a s poruchami v rozvoji, a to z územia celého Srbska. Je to najlepšia a dlhoročná dobrovoľná akcia v našej krajine a v regióne. Doteraz týmto spôsobom zabezpečili 72 pomôcok pre tieto deti a vyzbierali zo 850 ton plastových vrchnáčikov.