V prvý júnový deň sa celosvetovo oslavuje Medzinárodný deň detí. Tento deň si rovnako ako roky dozadu pripomenuli škôlkari vo všetkých pobočkách Predškolskej ustanovizne Kolibrík, ktoré pôsobia na území Obce Kovačica. Avšak tento dátum má pre PU Kolibrík dvojnásobný význam, keďže vtedy oslavujú aj deň ustanovizne. V tomto roku bolo o čosi aj slávnostnejšie, keďže oslávili okrúhle jubileum – 30 rokov pôsobenia.

Aj tentoraz sa do oslavy zapojili všetky oddelenia a takých 400 detí, ktoré chodia do predškolskej ustanovizne Kolibrík, čiže deti povinného predškolského programu, ale aj deti, ktoré absolvujú poldenný, celodenný pobyt či jasličky, so svojimi vychovávateľkami a rodičmi na plató pred budovou obecnej správy v Kovačici tancom a spevom oslávili tento deň.