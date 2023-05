Mladá rocková skupina Kratki spoj z Kovačice bola založená vlani v novembri a má za sebou už niekoľko vystúpení. Jej členovia sú štyria stredoškoláci, ktorí majú radi energický gitarový zvuk a v ich repertoári sú nateraz coververzie známych rockových piesní z priestoru Ex-YU.

Členmi skupiny Kratki spoj sú Damián Veňarský (spev, gitara), Paul Lenhart (gitara), Svetlana Sládečeková (basgitara) a Dominik Lenhart (bubny). Nedávno vystupovali v kovačickej Mládežníckej sieni ako hostia na koncerte Vostok Bandu z Vršca, kde zahrali piesne skupín Van Gogh, YU Grupa, Film a Ritam nereda.

„S rockovou hudbou som zoznámený od malička, lebo môj otec tiež mal svoj band. Sledoval som všetky ich skúšky a vždy sme doma mali nejaké hudobné nástroje,“ hovorí gitarista a spevák Veňarský. „Po jednom vlaňajšom koncerte Vostok Bandu sme sa s kamarátom Paulom rozhodli, že si založíme vlastný band a hneď sa k nám pripojil aj Dominik. Najprv sme uvažovali o tom, že si skupinu pomenujeme Winnie Pooh, ale potom sme sa predsa rozhodli pre názov Kratki spoj. Prvé vystúpenie sme mali 25. decembra v kaviarni Story of Time – bol to malý koncert, ale významný pre náš začiatok. V repertoári máme rôzne piesne, hlavne zo žánrov Ex-YU rock a punkrock. Sú to nateraz skladby domácich bandov, ale plánujeme hrať aj niektoré anglické piesne a neskoršie možno vytvoríme aj naše autorské kusy.“

Druhý gitarista Paul Lenhart začal hrať na gitare ešte ako žiak základnej školy, ale rockovú hudbu začal sledovať trochu neskoršie. Basgitaristka Svetlana Sládečeková je z Padiny a spolu s rodičmi od malička chodievala na rockové koncerty. Donedávna bola členkou padinskej skupiny KUD Uzemljenje, s ktorou mala dosť koncertných vystúpení. Dominik Lenhart začal hrávať na bubnoch vlani, keď sa dozvedel, že jeho kamaráti chcú založiť band.

Zvukové skúšky majú v Dominikovom dome, kde si upravili vlastné štúdio. Postupne zdokonaľujú svoj zvuk, kamarátia sa pri rockovej hudbe a tešia sa na nasledujúce koncerty.