Predseda vlády Srbska Miloš Vučević včera rokoval s predstaviteľmi syndikátu školstva o zlepšení finančného postavenia zamestnancov v tejto oblasti. Vučević na rokovaní predstavil vládny návrh, aby od 1. januára 2025 osvetoví pracovníci mali dvojciferné percentuálne zvýšenie platov, ktoré bude o 50 percent vyššie ako zvýšenie platov ostatných zamestnancov vo verejnom sektore.

Premiér zdôraznil, že tým sa nástupný plat v školstve výrazne vyrovná priemernému platu v Srbsku, čo je jedna z požiadaviek predstaviteľov syndikátu. Syndikátu vyjadril vďaku za otvorený a úprimný rozhovor s tým, že je dôležité diskutovať o všetkých problémoch v najlepšom záujme zamestnancov.

Vláda Srbska podľa neho plne chápe názory zamestnancov, ku ktorým pristupuje s plným rešpektom. Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili ministri školstva a spravodlivosti Slavica Đukićová-Dejanovićová a Maja Popovićová, sa dohodli, že rokovania budú pokračovať o dva týždne. Ministerka Popovićová uviedla, že v októbri sa začne verejná diskusia o zmenách v Trestnom zákone, ktoré počítajú so zavedením trestných činov útoku na osoby zamestnané vo vzdelávacích a zdravotníckych ustanovizniach. Vučević dodal, že novely Trestného zákona by malo Národné zhromaždenie Republiky Srbsko prijať do konca roka.

Zdroj srbija.gov.rs