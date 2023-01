Pri nedávnom rozhovore s Vladimírom Marušićom, zakladateľom a vedúcim skupiny Southlanders, dostali sme sa aj k účasti tejto kapely v nakrúcaní filmu Vitaj doma, brate! Zistili sme, že to pre týchto hudobníkov nebola len nová a vzácna skúsenosť, ale vďaka tejto záležitosti vynovili si hudobný repertoár.

„Na začiatku zaoberania sa hudbou do známych hudobných čísel som vsúval songy a texty o živote na Dolnej zemi a o vojvodinských Slovákoch. Karikatúry, nostalgia za dobrými časmi a dobrými ľuďmi, za detstvom…“ povedal nám frontman Vladimír. „Pri jednom stretnutí v Klube VHV režisér Peter Serge Butko vyhlásil, že rokenrol a slovenský jazyk sú nespojiteľné. Povolali sme ho teda na jeden náš koncert… Dbal som na výber slov, aby to boli archaické slová, ktoré vystihnú našu mentalitu. Peter uznal, že chybil a že v živote nepočul takú hudbu. A aj vďaka tejto skúsenosti sa rozhodol urobiť film na túto tému. Lebo už dlhšie sa mu vraj páčila špeciálna mentalita vojvodinských Slovákov.“

„Ale keď nás oslovil o účasť v tomto filme, museli sme meniť smer nášho repertoáru. Dovtedy sme neboli autorský band, mali sme iba naše texty na známu hudbu. Ale pre takýto komerčný film to bolo nemysliteľné, lebo by sa museli platiť autorské práva. Preto sme napísali novú – svoju hudbu. Nebolo to ľahko, ale zdolali sme to. Do filmu sa dostalo asi 5 skladieb, pripravili sme 14. Mne by stačilo, aby jedna bola zaradená…“ hovorí Vladimír.

My dokladáme, že pri vzniku tejto filmovej hudby bola určená aj téma: život Slovákov na Dolnej zemi. A pesničku skupiny Southlanders Naša zem režisér zaradil i do odhlášky filmu. Texty a hudbu pripravovali náš spolubesedník Vladimír Marušić a Stanislav Baláž, úpravy robili všetci členovia kapely, lebo každý z nich má určité hudobné znalosti a skúsenosti. Vymenujme ich, lebo i keď sa členovia bandu od založenia skupiny aj menili, v takomto zložení vystúpili v revuálnej časti 41. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč vlani v októbri v Selenči: spevák Vladimír Marušić, gitaristi Natanael Fiala, Miroslav Hemela, Vladimír Čáni a Andrej Meleg, s ústnou harmonikou Stanislav Baláž, s basovou gitarou Ján Brtka a na bicích nástrojoch Miroslav Cerovský.

Skupinu Southlanders, ktorá ospevuje osobitnú mentalitu Slovákov na Dolnej zemi, a to prostredníctvom rock and rollu, založili roku 2016. Skupina má za sebou rad koncertov a vystúpení, nedávno vydali album s 15 skladbami, ale v tejto chvíli to podľa slov vedúceho vyzerá takto:

„Pôsobili sme 6 rokov, momentálne sme si dali pauzu.“