Ťažko je napísať tie správne slová, aby sa vyjadril pocit po skončení včerajšieho kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2023 basketbalových reprezentácií Srbska a Belgicka. Rozčarovanie? Neistota? Smútok? Sklamanie? Hnev? Alebo všetko spomenuté spolu?

Belgicko triumfovalo nad Srbskom v Niši výsledkom 74 : 73. A viac od toho by nás v podstate ani nemalo zaujímať. Stačí tá neuveriteľná skutočnosť, že jedno Belgicko, rešpektujúc ich zručnosti a nepodceňujúc dosiahnuté výkony, v basketbale prekonalo Srbsko! Keby sme prespali predchádzajúce dni, zdalo by sa nám to ako vedecká fantastika. Ale nie je – naši basketbalisti sa postarali o to, aby sa senzácia udiala. A k tomu – v tomto kvalifikačnom cykle Belgicko nad Srbskom vyhralo v oboch zápasoch. Slovom – katastrofa!

Keď sa povrch zmiernil a prvé emócie po zápase prešli, uvedomíme si, že je situácia, žiaľ, ale dosť reálna. Krajina basketbalu, ako sme sami seba v minulosti pomenúvali, už na úspechoch z minulosti pretrvávať nemôže. Už roky nie sme na takej úrovni, na akej bola niekdajšia Juhoslávia, a veru ani na takej, na akej Zväzová republika Juhoslávia bola počas 90. rokov minulého storočia a na začiatku tohto. Dobre, Srbsko v kvalifikácii nehralo v najsilnejšej zostave, chýbajú Jokić, Micić, Bogdanović, Milutinov a ďalší, ale v ktorejkoľvek zostave by naša reprezentácia musela tímy, akým je Belgicko, poraziť minimálne s desaťbodovým náskokom. Aká je vina v celom príbehu trénera Svetislava Pešića, je tiež veľkou otázkou. Slávny tréner, s ktorým sme boli majstrami sveta v roku 2002 a majstrami Európy rok predtým, po stretnutí s Belgickom vyhlásil, že je to jeho maximum a viac od toho nedokáže. Vážiac si jeho výkony, dovolíme si tvrdiť, že je to v danej situácii málo a veľmi skromne. Veď Srbsko má MVP basketbalistov v dvoch najlepších súťažiach sveta – v NBA a v Eurolige. A takto si dovolíme pohrávať sa s autoritou a s rešpektom? Poškrabať za uchom by sa mali aj ľudia z basketbalového zväzu a porozmýšľať aj o demisiách. A o manažéroch hovoriť netreba. Všetci dobre vedia, že sa v zákulisí deje kadečo a že často v reprezentácii, nie iba basketbalovej, hrajú takí, ktorí majú silných manažérov a ktorí si objektívne dres so štátnym erbom v každom prípade nezasluhujú.

Kvalifikácia ešte pokračuje

Akokoľvek, hrozí to, že Srbsko na Mundobasket 2023 nebude cestovať. Pre katastrofálne vydania v kole kvalifikácií, ktoré zostáva za nami, sú nám šance na postup značne znížené. Do druhého kola postupujeme s výkonom 1 – 3, keďže sme jediný triumf dosiahli proti Lotyšsku v Belehrade (keď sme horko-ťažko predsa vyhrali výsledkom 101 : 100). Keďže je Slovensko eliminované, výsledky zápasov s touto reprezentáciou sa v záverečnom kole nepočítajú. Naši, ako sme spomenuli, s Belgickom dvakrát prehrali a pred niekoľkými dňami sme zažili debakel aj v revanšovom stretnutí s Lotyšskom.

Naša skupina sa zlúčila s tou, z ktorej postúpili Turecko, Grécko a Veľká Británia.

Po formovaní nových skupín majú Grécko a Lotyšsko skóre 3 – 1, Belgicko a Turecko 2 – 2, zatiaľ čo Srbsko a Veľká Británia dosiahli 1 – 3. Pred našimi je ešte šesť zápasov, samozrejme, je príležitostí na opravnú. Do Mundobasketu postúpia tri najlepšie selekcie, všetko sa ešte dá napraviť, ale máme hrať proti veľmi dobrým selekciám Grécka a Turecka a s ohľadom na to, čo je za nami, v žiadnom prípade nesmime podceniť ani Britov.

Padli sme nízko. Či sa dá nižšie od tohto, ťažko oceniť. Pre túto generáciu basketbalistov sú nadchádzajúce Majstrovstvá Európy, ako aj potenciálny Mundobasket, asi poslednou príležitosťou na dosiahnutie veľkého úspechu (samozrejme, hrdí sme na medaily z MS 2014, ME 2017 a Olympijských hier 2016). A o budúcnosti ako uvažovať? Selekcia do 20 rokov sa nekvalifikovala na ME, ktoré sa začínajú o niekoľko dní, kadeti na posledných dvoch turnajoch boli skromní, rovnako ako aj selekcie U-18 a U-19.

Takže uvažovať o budúcnosti je z tohto aspektu príliš strašidelné a znepokojujúce.