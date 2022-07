Aldo Balocco bol vynálezcom tradičného talianskeho koláča, do ktorého sa pridáva kandizované ovocie a hrozienka. Tento kuchár zomrel včera vo veku 91 rokov.

Ako uvádza TASR, Balocco bol zároveň čestným prezidentom rovnomennej spoločnosti zameranej na výrobu cukrárskych a pekárskych výrobkov a svoju kariéru začal v rodinnej pekárni v meste Fossano v severotalianskom Piemonte.

Baloccova verzia koláča vznikla v 70. rokoch minulého storočia, no v talianskych rodinách je tento koláč prítomný oveľa dlhšie. Kedysi sa nachádzal iba na stoloch bohatých rodín, a to prevažne počas vianočných sviatkov. Po prvej svetovej vojne bolo čoraz viac pekární, ktoré ho vyrábali, a teda aj cena koláča bola nižšia. Panettone sa tak stal neoddeliteľnou zložkou vianočného stolovania a túto tradíciu si so sebou zobrali aj talianski migranti a rozšírili recept po celom svete.