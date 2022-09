Vo svojráznej tieni početných športových podujatí, ktoré aktuálne prebiehajú, dohrali futbalistky Srbska kvalifikačné zápasy na Majstrovstvá sveta 2023. Posledné dva duely v rámci kvalifikačnej skupiny H naše dievčatá zohrali na začiatku septembra a, žiaľ, nepodarilo sa dosiahnuť tak žiadanú baráž.

Pred poslednými zápasmi Srbsko malo dvojbodový náskok pred Portugalskom, ale práve táto reprezentácia v Starej Pazove pred niekoľkými dňami prekonala Srbsko výsledkom 2 : 1 a dostala sa na druhé miesto. V poslednom kole Srbsko za chotárom porazilo Izrael 2 : 0, ale ten triumf nestačil na druhú priečku, lebo aj Portugalčanky v poslednom kole boli úspešné a doma porazili Turecko výsledkom 4 : 0.

Zostáva ten trpký pocit, ale bez ohľadu na elimináciu Srbky dosiahli najväčší úspech v dejinách a ak sa takto bude pokračovať, naša selekcia si určite zahrá na Majstrovstvách sveta alebo Európy.

Srbská ženská futbalová reprezentácia je stále lepšia a už táto kvalifikácia bola oveľa úspešnejšia, ako tá v rámci Majstrovstiev Európy. Naše dievčatá mali šancu na baráž do posledného kola a len pre nešťastnú zhodu okolností nakoniec bez nej zostali.

Aj v stretnutí s Portugalskom naše dievčatá boli rovnoprávne, ujali sa vedenia na začiatku zápasu, keď skórovala Frajtovićová, ale pri konci prvej časti hry Portugalčanky v úplnosti výsledok zvrátili. Aj štatistika potvrdzuje, že sme s Portugalskom zohrali dobrý zápas, počet striel bol takmer vyrovnaný. Rovnakým výsledkom Srbsko proti Portugalsku prehralo aj za chotárom ešte v októbri minulého roka a tretiu prehru naše dievčatá zažili na hosťovaní v Nemecku, keď bolo 1 : 5. Nemky sú však celkom iná dimenzia a patria do radu najsilnejších selekcií sveta. Preto určite budú aj jedným z favoritov na budúcoročných majstrovstvách sveta.

Nezabudnime však na to, že Srbsko práve nad touto reprezentáciou dosiahlo historický triumf v apríli, keď vo futbalovom stredisku v Starej Pazove triumfovalo 3 : 2.

Nemusíme byť rozčarovaní. Tieto dievčatá si zasluhujú maximálnu podporu. V prípade eventuálneho úspechu a postupu do baráže by boli plné noviny článkov o ich úspechu a takto sa možno iba okrajovo spomenuli. To nie je správny vzťah voči nim.

Majstrovstvá sveta budú v roku 2023

Dámsky futbalový šampionát sveta od 20. júla do 20. augusta 2023 organizujú Austrália a Nový Zéland. Po prvýkrát na ňom vystúpi 32 reprezentácií, ktoré budú rozdelené do ôsmich skupín. Srbsko, ako sme spomenuli, na súťaž nepostúpilo. Z našej skupiny sa kvalifikovalo Nemecko, zatiaľ čo Portugalsko zohrá play-off.

Z európskych krajín sa kvalifikovali tradične silné celky, medzi nimi aj aktuálny majster Európy Anglicko, ktoré sa titulom ovenčilo pred necelými dvomi mesiacmi. Angličanky v skupine boli presvedčivé, dosiahli všetky triumfy s gólovým skóre 80 : 0.

Jednotlivé selekcie budú aj debutovať, zvlášť tie z Ázie a Afriky. Po prvýkrát sa na dámskom Mundiale predstavia Vietnam a Filipíny, ako aj Maroko a Zambia.

Play-off sa ešte bude hrať, takže sa eventuálne môže udiať, že budeme mať aj ďalších debutantov.

Z UEFA zóny v play-off zohrá deväť selekcií, ktoré skončili na druhom mieste v kvalifikačnej skupine. Tri najúspešnejšie štartujú v druhom kole, kým šesť vystúpia aj v prvom. Lepšie umiestnenie si zabezpečili Švajčiarsko, Island a Írsko. Nenasadené sú reprezentácie Rakúska, Belgicka, Škótska, Portugalska, Walesu a Bosny a Hercegoviny. Prvé kolo baráže v európskej zóne sa hrať bude 6. októbra a druhé 11. októbra.

Tým kvalifikácia skončená nebude, lebo pred nami bude ešte aj interkontinentálna kvalifikácia.

Ako sme spomenuli, šampionát sveta bude počas budúceho leta prebiehať v Austrálii a na Novom Zélande. Titul z roku 2019 obhajujú Spojené štáty americké, ktoré vo Francúzsku vtedy vo finále výsledkom 2 : 0 porazili Holandsko.

Američanky sú najúspešnejšie so štyrmi titulmi a nezabudnime ani na to, že šampiónkami sveta boli dvakrát po sebe, lebo triumfovali aj na podujatí v roku 2015 v Kanade. Okrem nich titulom majsteriek sveta sa pochváliť ešte môžu len Nemky (2003 a 2007), tiež Nórky (1995) a Japonky (2011).