Primátor Nového Sadu Miloš Vučević sa zúčastnil na otvorení konferencie Dni elektrických vozidiel, ktorá prebieha na Novosadskom veľtrhu. Podujatie venované elektromobilite, ako novému svetovému technologickému riešeniu prepravy osôb a tovaru, potrvá dva dni.

„Je mi cťou oficiálne otvoriť v poradí druhý veľtrh venovaný elektromobilom EV days. Minulý rok to bol priekopníckym krokom so všetkými výzvami, ktoré so sebou priniesla pandémia, a o rok neskôr je všetko ešte komplexnejšie, obsiahlejšie a na vyššej úrovni. Vystavené elektromobily v hale Master strediska pôsobia futuristicky a takmer nereálne a je ťažké pochopiť, že sú už dlhšie v oficiálnej produkcii a na trhu, a to je trend, ktorý rozhodne musíme nasledovať. Nový Sad je IT strediskom s Vedecko-technickým parkom, Centrom pre štúdium umelej inteligencie, so silnou Fakultou technických vied, a preto niet divu, že práve naše mesto je miestom konania tohto podujatia,” povedal primátor Vučević.

V otváracom ceremoniáli sa prihovorili aj veľvyslanec Česka Tomáš Kuchta, ako aj manažér spoločnosti ZF Srbsko Michael Stauch.

Podujatie potrvá do zajtra a vstup je voľný.