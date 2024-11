Minister kultúry Nikola Selaković dnes vyhlásil, že sa začiatkom decembra v Paraguaji očakáva zasadnutie eminentného výboru pre nehmotné dedičstvo, na ktorom by do registra UNESCO malo byť zaradené insitné maliarstvo Slovákov z Kovačice, čím by sa Srbsko stalo prvou európskou krajinou, ktoré do tohto registru zapíše kultúrne dedičstvo jednej národnostnej menšiny.