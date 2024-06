Predseda vlády Srbska Miloš Vučević včera sa rozprával s komisárkou Európskej únie pre vnútorné záležitosti a migráciu Ilvou Johanssonovou o spolupráci s inštitúciami EÚ v oblasti harmonizácie vízového režimu.

Počas stretnutia diskutovali aj o neregulárnej migrácii, boji proti organizovanému zločinu, stave v prístupových rokovaniach Srbska a pokračovaní dialógu medzi Belehradom a Prištinou.

Vučević uviedol, že partneri z EÚ uznávajú úsilie Srbska pri riadení migračných tokov a dodal, že v nasledujúcom období budú ukazovatele migračných tlakov sledované s osobitnou pozornosťou a bude sa na ne reagovať v úzkej spolupráci s európskymi partnermi. Potvrdzuje to podľa neho včera podpísaná Dohoda o operačných aktivitách, ktoré vykonáva Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v Srbsku. Premiér vyjadril poďakovanie EÚ za výraznú finančnú pomoc pre potreby riadenia migrácie a zvýšenie inštitucionálnych kapacít na riešenie migračnej a azylovej problematiky. Predseda vlády zdôraznil, že Srbsko od začiatku vážne a zodpovedne prijímalo svoju časť záväzkov, čím výrazne prispelo k všeobecnej bezpečnosti EÚ a jej občanov.

Vučević v tejto súvislosti poukázal na to, že Srbsko je plne odhodlané viesť dialóg s Prištinou, ako aj to, že je potrebné zaistiť bezpečnosť srbského obyvateľstva a implementovať všetky záväzky z doteraz dosiahnutých dohôd. Pripomenul, že Srbi v južnej pokrajine sú v mimoriadne ťažkej situácii, ako aj to, že trpia veľkým tlakom a inými formami nátlaku spôsobenými jednostrannými krokmi Prištiny. Johanssonová uviedla, že Srbsko urobilo v predchádzajúcom období veľký krok v harmonizácii s vízovou politikou EÚ a dodala, že vďaka týmto opatreniam došlo k viditeľnému zníženiu migračného tlaku v EÚ. Zdôraznila tiež, že spoločná spolupráca je kľúčová v boji proti organizovanému zločinu a pašovaniu ľudí na hraniciach.