Dámska hádzanárska reprezentácia Srbska sa dostala na 26. šampionát sveta, ktorý koncom roka prebiehať bude v Dánsku, Švédsku a v Nórsku. Naša reprezentácia potvrdila, že je kvalitnejšia ako Turecko a v play-off kvalifikácie dvakrát prekonala túto selekciu. Týmto spôsobom si naše dievčatá zaslúžene vybojovali postup a zúčastnia sa na 5. Majstrovstvách sveta zaradom.

V play-off nad nepríjemnými, ale predsa nedostatočne kvalitnými Turkyňami Srbsko triumfovalo najprv za chotárom výsledkom 33 : 24, a potom v stredu aj v revanš stretnutí na domácej pôde výsledkom 32 : 25. Už po prvom stretnutí bolo viac-menej jasné, že postúpi naša selekcia, ale potešujúce je to, že dievčatá zodpovedne pristúpili aj k odvetu a aj v tom príliš isto a presvedčivo vyhrali.

Revanš trochu lepšie otvorili naše rivalky, ktoré počas prvého polčasu mali aj vedenie. Neskoršie sa naše dievčatá rozohrali, zvrátili výsledok, ale na oddych šli iba s minimálnym náskokom. O všetkom bolo rozhodnuté na začiatku druhej časti hry, keď Srbky pridali plyn, ujali sa nedosiahnuteľného vedenia (maximálnych bolo +10 pri výsledku 31 : 21), pri konci znovu spomalili, takže Turecko môže nakoniec byť spokojné, lebo nezažilo katastrofu.

Najlepšou strelkyňou bola Stoiljkovićová, ktorá dala sedem gólov, nasledovali Radosavljevićová a Lavkovová. Z radov Turecka nám najviac ťažkostí zapríčiňovala Karacamová, ktorá trafila až desaťkrát.

Najdôležitejšie je to, že sme na šampionát postúpili a že tradícia pokračuje. Od roku 2013 si Srbsko nenechalo ujsť ani jeden svetový turnaj, ibaže vystali výraznejšie úspechy. Po striebre z roku 2013, ktoré sme získali na domácej pôde, bolo najväčším úspechom šieste miesto z roku 2019. Máme nádej, že na zimu to bude inak, ale v silnej konkurencii to veru bude veľmi ťažko dosiahnuť.

Zvlášť obozretní musíme byť pre nedávny neúspech na šampionáte Európy, keď Srbsko skončilo na predposlednom mieste.

Kvalifikácia vrcholí

Kvalifikácia ešte nie je skončená. Presnejšie kvalifikácia je, ale ešte nie sú známi všetci účastníci majstrovstiev sveta. Posledné tri reprezentácie, ktoré sa dostanú na MS, budú tie z majstrovstiev strednej Ameriky a Karibiku, ktoré sa hrať budú v júni v Grónsku.

Zaujímavo, že takmer všetky európske reprezentácie, ktoré sa kvalifikovali na podujatie, účinkovali aj na predchádzajúcom turnaji. Novým účastníkom je Ukrajina, ktorá naposledy hrala v roku 2009. To znamená, že Ukrajinky vystriedali Rusky, ktoré pre vojnu v kvalifikácii ani nehrali.

Podobná je situácia aj na ostatných svetadieloch, na majstrovstvách sveta účinkujú viac-menej tie isté reprezentácie. Práve preto hádzanej hrozí nebezpečenstvo vyradenia z olympijského programu. O tom sa povráva už dlhšie obdobie, ale sa hádzanárske organizácie maximálne snažia Medzinárodný olympijský výbor presvedčiť, že sa tento šport hrá po celom svete a vynakladajú úsilie propagovať ho v najlepšom svetle.