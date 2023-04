V jeseni 2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil na svojej webovej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie dotácií na projekty v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, informovania a médií.

Mária Vršková z RTV Stará Pazova sa zapojila s projektom Zápis do slovenských tried (oblasť médiá), v ktorom opísala, že má záujem vytvoriť krátky motivačný videopríspevok, ktorý by vyzdvihol dôležitosť zapisovať deti do slovenských tried, podčiarkol by hodnotu našich koreňov vo Vojvodine a ktorý by rodičov motivoval, aby svoje dieťa zapísali práve do slovenskej triedy.

„Projekt bol schválený a keďže zverejnenie výsledkov dotácií na stránke ÚSŽZ bolo realizované koncom marca a zápis začína od 1. apríla, bola som v časovej tiesni, ešte nemám ani podpísanú zmluvu, ani mi neprišla dotácia na účet, ale svoju prácu som už urobila, pretože je práve aktuálne obdobie zápisu,“ povedala kolegyňa Vršková a doložila:

„Ako prvý krok som vymyslela koncepciu príspevku – koho tam chcem mať, v akom prostredí, aké vyhlášky, urobila som si vlastne scenár. S kameramanom Zoranom Jeremićom sme vyšli do terénu zbierať materiál, čo trvalo vyše dvoch týždňov. V strižni so strihačom Dejanom Todorovićom sme podrobne a prácne prešli každú sekundu príspevku, kde bude aká hudba, vyhláška, pokrývanie, efekt. Na pokrývanie sme boli nútení, z časového dôvodu, použiť aj materiály z archívu – zápis prvákov, život v škole. V príspevku vystupujem aj ja, ako rodáčka zo Slovenskej republiky, ktorá sa v zrelom veku presťahovala do Srbska, mám 2 synov a som šťastná, že tu môžu už od škôlky navštevovať slovenské triedy. V záberoch som chcela podčiarknuť slovenskosť, na tento účel mi Zdenka Španovićová zo SKUS hrdinu Janka Čmelíka požičala biele tričko s modrým slovenským motívom,“ hovorí.

V príspevku po slovensky hovoria deti zo škôlky, prvák, ôsmaci, vychovávateľka v škôlke, učiteľka ZŠ, riaditeľ školy a krásnu silnú myšlienku vyjadrila aj choreografka detského folklórneho súboru.

Nikto nie je podpísaný menom a priezviskom, aby sa dosiahol pocit „všeobecnosti“ a príspevok, ako povedala Vršková, nie je cielený len pre staropazovských divákov / rodičov, ale pre všetkých vo Vojvodine, ktorí majú slovenské korene, ktorí rozumejú po slovensky, aby všetci vo Vojvodine porozmýšľali, že má veľký význam zapísať deti do slovenských tried.

„Príspevok šírime cestou internetu – YouTube, sociálnych sietí – Viber, Instagram, FB a ponúkneme aj ostatným médiám vo Vojvodine,“ prízvukovala spolubesedníčka.