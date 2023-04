Monografickú publikáciu Zdenky Valentovej-Belićovej, PhD., Slika Srba u slovačkoj književnosti naša verejnosť už pozná. Táto kniha vznikla ako jej dizertačná práca s pôvodným názvom Imagologické podnety pre súčasnú literárnu estetiku / Obraz Srbov v slovenskej literatúre. Je to výsledok autorkinho doktorandského štúdia na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vzácny je však aj preklad tejto dizertácie do srbčiny, lebo sa ešte viac približuje srbskej kultúrnej a vedeckej verejnosti. Srbský variant sa len trochu líši od slovenského originálu, lebo sú tu dve kapitoly zlúčené do jednej. Spoločne ho vydali na sklonku roku 2022 Matica srbská a Archív Vojvodiny. Významný je obsah tejto knihy a zámer autorky ešte viac sa vhĺbiť do výskumu slovensko-srbských literárnych a kultúrnych vzťahov. Na jednom mieste je tu prehľad a vysvetlenie srbských motívov v slovenskej literatúre spracovaných imagologickým prístupom. Zahrnutých je tu až šesť storočí – od najvčasnejších známych motívov v tejto literatúre (v cestopisných denníkoch zo 16. storočia) až po najnovšie literárne texty súčasných autorov.

Kniha Zdenky Valentovej-Belićovej vo februári bola prezentovaná verejnosti v Matici srbskej v Novom Sade. Tentoraz avizujeme jej ďalšiu prezentáciu, ktorá bude v utorok 18. apríla o 19.00 hodine v átriu Národnej knižnice Srbska v Belehrade (Ul. Skerlićova 1). O knihe sa na tomto večierku zmienia doc. PhDr. Michal Babiak, Mr., z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, literárny kritik Petar V. Arbutina a autorka.