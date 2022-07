Tohto roku Obec Báčsky Petrovec po prvýkrát vypísala verejnú výzvu na subvencovanie pri nákupe bicyklov ako dopravného prostriedku. Záujem občanov celej Obce Báčsky Petrovec bol veľký, a tak na záver evidovali celkovo podaných 290 prihlášok.

Vo štvrtok 30. júna 2022 všetkých 102 občanov, ktorí uspeli na súbehu, pozvali do veľkej siene Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, aby podpísali zmluvy, ktoré obecná služba pre nich pripravila. Následne predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová udelila zmluvy občanom Obce Báčsky Petrovec na obstaranie bicyklov ako ekologickej dopravy.

V rozhovore s predsedníčkou sme sa dozvedeli, že subvencie činia 50 % z celkovej hodnoty bicykla – pre bicykle, ktorých hodnota je do 20 000 dinárov, alebo 10 000 dinárov – pre bicykle, ktorých hodnota je 20 000 dinárov a viac.

„Obec Báčsky Petrovec vypísala verejnú výzvu pre občanov na nákup bicyklov. Právo účasti majú plnoletí občania z územia celej obce. Aplikovať mohol jeden príslušník z danej domácnosti. Výzva bola vypísaná 8. júna. Cieľom tejto obecnej výzvy a verejného súbehu bolo, aby občania v čím väčšej miere využívali bicykle. Všetko je to v záujme Ministerstva pre ochranu životného prostredia a preto, aby sme šetrili okolie, aby sme dýchali kvalitnejší a čistejší vzduch. Na tento súbeh sme vyčlenili milión dinárov, ale sme neočakávali, že bude až takýto záujem. Takéto výzvy budeme opakovať, ak bude možnosť v rozpočte, vypíšeme tento súbeh aj v septembri a tiež v nasledujúcom roku,“ potvrdila predsedníčka Šprochová.

To, čo sa týka aj Báčskopetrovskej obce, ako aj samotného Petrovca, je aktuálna rekonštrukcia regionálnej cesty Báčska Palanka – Nový Sad, a práve počas celého mesiaca júla do 1. augusta bude uzavretý úsek Hložany – Begeč. Preto sa všetky vozidlá usmerňujú najbližším obchvatom cez Hložany, Báčsky Petrovec, Plantu a Futog, resp. Rumenku a Nový Sad. Je evidentné, že sa objem premávky drasticky zväčšil a vozovku od centra Petrovca po Vrbaru dakedy je pre množstvo vozidiel, áut a ťažkých kamiónov ťažko prejsť.

„Vedomí sme si toho problému a denne to monitorujú naša inšpekčná služba a dopravná polícia. Keď bude treba, Ulicu Pavla Ďugu zregulujeme alebo urobíme na jednosmernú, lebo vidno, že sa aj nákladné kamióny tadiaľ pokúšajú prejsť a tá úzka ulička nemá kapacitu na nákladné autá, ktoré občas potrhajú aj elektrické vedenie. Inak máme ukončené spracovanie projektu na sanáciu cesty z Petrovca do Rumenky a mám nádej, že keď sa ukončí rekonštrukcia cesty Báčska Palanka – Nový Sad, budeme o krok bližšie k realizácii nášho vleklého problému. Ale vtedy my odtiaľto budeme musieť ísť do Nového Sadu obchvatom cez Hložany,“ potvrdila Šprochová.