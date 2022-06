Projekt Môj prvý plat v Bruseli získal prvé miesto z oblasti Prosperita. Ide o projekt, ktorý vytvorila vláda Srbska spoločne s Hospodárskou komorou Srbska. Na konferencii a súťaži ktorú organizoval Emerging Europe, boli vyhlásené najlepšie projekty z regiónu a z 23 krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.

Prostredníctvom dvoch cyklov programu Môj prvý plat prvé pracovné skúsenosti získalo viac ako 17 000 mladých ľudí u viac ako 10 000 zamestnávateľov. „Okrem potvrdenia zamestnávateľov a mladých ľudí, že tento program reagoval na ich potreby, sme získali aj medzinárodné uznanie. O náš projekt mali na konferencii záujem aj ďalšie krajiny so zámerom realizovať ho vo vlastných štátoch. Bolo nám potešením pracovať na tomto projekte, ktorý by nebol možný bez podpory na všetkých úrovniach. Dúfam, že v úspešnej implementácii budeme pokračovať aj na budúci rok,“ povedal poradca vlády Vukašin Grozdić.

Tento projekt hodnotilo 23 odborníkov zo zahraničia a získal 8 300 hlasov, čím sa stal najúspešnejším a príkladným pre iné krajiny. Projekt Môj prvý plat vznikol z nedostatku zamestnancov, ktorí disponujú pracovnými skúsenosťami. Totiž dnes si každý zamestnávateľ vyžaduje, aby uchádzač o prácu mal skúsenosti, no tie dnes mladí ťažko získavajú. Preto vláda Srbska spoločne s rôznymi spoločnosťami a uchádzačmi vytvorili uvedený program, v rámci ktorého by uchádzač počas deviatich mesiacov mal získať základné skúsenosti na určitej pracovnej pozícii a po ukončení programu by mohol zostať pracovať v jednotlivých spoločnostiach, kompániách, inštitúciách, ustanovizniach a pod. Deväťmesačné školenie preto financoval štát a predstavuje odrazovú dosku pre mladých ľudí do pracovného sveta.

Tento projekt sa podľa ministra financií Sinišu Malého ukázal ako veľmi úspešný v minulom roku, preto štát bude s ním aj naďalej pokračovať. Až 90 percent účinkujúcich v projekte pozitívne zhodnotilo svoje skúsenosti a až 80 percent z nich by zostalo pracovať na vyškolených pracovných pozíciách.

