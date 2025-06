V sobotu 14. júna sa v Základnej škole maršala Tita v Padine stretli bývalí žiaci tejto školy narodení v roku 2000.

Táto generácia v septembri roku 2007 počítala 70 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch slovenských tried. Uplynulo 10 rokov od ukončenia základného vzdelávania a toto stretnutie bolo vhodnou príležitosťou na zaspomínanie si na školské časy. Urobili to na spomienkovej triednickej hodine s bývalými triednymi učiteľmi Boženou Holúbekovou, Pavlom Krížom, Zuzanou Valentovou, Miroslavom Juricom, Snežanou Kotvášovou, Jarmilou Kotvášovou-Husárikovou, Máriou Kotvášovou a Miroslavom Bílekom.