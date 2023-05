Včera bolo v Kovačici usporiadané stretnutie generácie žiakov, ktorí sa zoskupili pri príležitosti 50. výročia ukončenia Základnej školy Mladých pokolení.

Bolo to ešte v minulom storočí, presnejšie v roku 1965, keď títo už teraz dospelí ľudia boli malí prváčikovia, ktorí si po prvýkrát sadli do školských lavíc. Včera, po 50 rokoch tie rovnaké tváre sa znovu stretli a spomenuli si na niekdajšie dni. Podľa slov Márie Puškárovej, členky organizačného výboru tohto stretnutia, 46 bývalých žiakov sa stretlo v reštaurácii Story of time, ktorej, ako povedala, aj sám názov hovorí, že je to príbeh o čase, čo je aj primerané pre toto stretnutie. Na jednom mieste sa stretli 4 triedy bývalých žiakov, presnejšie 3 slovenské a jedna srbská trieda. Zúčastnili sa aj dvaja triedni učitelia, učiteľka Ana Hilová a učiteľ a spisovateľ Ďurica Krstin.

Stretnutie sa začalo príhovorom Márie Puškárovej a Pavla Kožíka, ktorí sa symbolicky vyobliekali do pionierskeho oblečenia, aby si aj prítomní zaspomínali na niekdajšie časy.

Následne sa prihovorila učiteľka Ana Hilová, ktorá vo svojom prejave všetkých srdečne pozdravila. „Pamätám sa, keď vás mamy doviedli do prvej triedy takých malých, uplakaných a dnes stoja predo mnou dospelí ľudia a plní skúsenosti. Som rada, že môžem byť dnes tu medzi vami,“ povedala Hílová.

Prítomným sa prihovoril aj bývalý triedny učiteľ Ďurica Krstin, ktorý vyjadril radosť, že po toľkých rokoch znovu vidí známe tváre. Keďže je Krstin aj spisovateľ, svoje knihy daroval svojim bývalým žiakom.

Prítomní si spomenuli aj na spolužiakov a učiteľov, ktorí viac nie sú medzi nimi a odovzdali im poctu minútkou ticha.