Na plató pred budovou Obce Kovačica včera prebiehalo už tradičné spoločné ozdobovanie stromčeka priateľstva v spolupráci s tunajšou lokálnou samosprávou, základnými školami z celej obce, predškolskou ustanovizňou Kolibrík a Strediskom pre sociálnu prácu, resp. Domovom pre denný pobyt detí s osobitnými potrebami.

Prváčikovia základných škôl zo všetkých prostredí obce priniesli už vyhotovené ozdoby na stromček. Boli to gule s odtlačkami ich dlaní.

Pred ozdobovaním odznel kratší príležitostný program a s ohľadom na to, že je Kovačica národnostne, kulturologicky a nábožensky rôznorodé prostredie, už 7. rok sú z Kovačice do sveta odoslané správy priateľstva, vzájomného uctievania a multikultúrnosti. Tieto správy odoslali prváci, a to vianočno-novoročnými gratuláciami v jazykoch, ktoré sa v Kovačickej obci úradne používajú.

Podujatie otvoril a prvú guľu na stromček položil predseda Obce Kovačica Petar Višnjički. Nechýbal však ani dedo Mráz, jeho pomocníci a publikum, ako aj okoloidúci, ktorí sa tu pristavili.

Na záver podujatia organizátori avizovali aj tri ďalšie vianočno-novoročné podujatia. Vianočno-novoročný bazár v Padine bude 15. decembra a v Kovačici 21. decembra. Do tretice koncom roka na plató pred lokálnou samosprávou bude divadelné predstavenie pre najmladších a udelenie vianočno-novoročných balíčkov.