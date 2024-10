Podľa predpovede počasia, ktorú zverejnil Republikový hydrometeorologický ústav, suché a stabilné počasie bude do 10. novembra.

Do soboty (2. 11.) sa očakáva suché a stabilné počasie, v nočných a ranných hodinách hmla a nízka oblačnosť. Cez deň dôjde k čiastočnému krátkodobému vyjasneniu so slnečnými obdobiami a najvyššou teplotou od 15 do 21 stupňov Celzia. V sobotu popoludní na severe a večer v ostatných častiach krajiny bude oblačno, miestami so slabým dažďom.

V nedeľu (3. 11.) bude chladnejšie, na severe prevažne slnečno, v ostatných častiach krajiny mierne až úplne zamračené, miestami s dažďom. Cez deň sa v západných a stredných oblastiach postupne vyjasní, pričom na východe a juhovýchode zostane oblačno počas celého dňa.

Od pondelka (4. 11.) bude sychravo a chladnejšie, najmä ráno sa očakáva slabý až mierny ranný prízemný mráz. Počas dňa s dlhšími slnečnými obdobiami.