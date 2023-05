Deň Petrovca zo začiatku trval iba jeden deň a neskoršie a aj v súčasnosti trvá tri dni, vždy počas víkendu najbližšie k dátumu 25. mája. Po dvoch rokoch odmlky, vlani a tohto roku sa oslava vrátila do starých koľají.

Od samotného začiatku Dni Petrovca sú späté aj s petrovskou značkou – štipľavou klobásou a súťažou o najlepšie výrobky naširoko známej klobásy, ale aj pálenky.

Ani tohto roku v sobotu napoludnie pred oficiálnym otvorením Dní Petrovca nevystal ceremoniál, keď predstavitelia miestnej, lokálnej samosprávy a NRSNM pri speve hymny Petrovca symbolicky vztýčili vlajky na stožiare v parku oproti budovy Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Tento čin skrášlili krojovaní šarvanci KUS Petrovská družina a zaspieval cirkevný spevokol a zbor SPŽ Petrovčanky za sprievodu harmonikára Zdenka Makovníka. Potom aj úradne z javiska na námestí otvorili tohtoročné oslavy Dní Petrovca.

Už predtým sa na nádvorí Miestneho spoločenstva Petrovec zoskupili prihlásené tímy do súťaže o čerstvú smaženú klobásu. Potom, keď to začalo rozvoniavať naširoko, aj iní záujemcovia sa prišli pozrieť a pobaviť. Program na tomto nádvorí potom trval celý deň a zábava, čiže ľudová veselica, aj do ranných hodín.

Okrem priamej súťaže 15 celkov vo výrobe čerstvej klobásy, už vopred sa jednotlivci prihlasovali i do súťaže o údenú hrubú klobásu a do súťaže o najlepšiu domácu pálenku, ktorá sa tiež nepretržite koná od prvých osláv v roku 2002.

Počas dňa členovia komisií hodnotili zhotovené čerstvé klobásy, údené klobásy a vzorky pálenky, ktoré potom aj verejne ocenili bronzovými, striebornými a zlatými diplomami. Kvalitu vzoriek klobás oceňovala komisia v zložení: Ján Tancik, Vladimír Dudáš, Milinka Tanciková, Pavel Tordaji, Zdenko Fábry, Rastislav Denďúr a Daniel Spevák. Kvalitu vzoriek pálenky oceňovala komisia v zložení: Saša Peťkovský, Miroslav Meleg, Ján Kunčák, Miroslav Peťkovský, Sabína Peťkovská, Ján Kišgeci, Jozef Matejkin (Martin, Slovensko), Ján Čelovský a Juraj Zelenák (Nadlak, Rumunsko).

Diplom so zlatou medailou za vyrobenú čerstvú a smaženú petrovskú klobásu získalo 8 tímov: PG Hrubík, Petrovskí evanjelici, Stráko Dunajská ekipa 2, Petrovská pálenica Marčok, Agrohemika, Sejkešania, BMB Technická kontrola a Združenie Petrovská klobása Hrubíkovci. Absolútnym víťazom sa stal tím PG Hrubík v zložení Vlastislav Hrubík, Ján Topoľský, Róbert Poloha a Rudolf Benša.

V súťaži údených klobás z 26 odovzdaných vzoriek 12 bolo odmenených zlatou medailou. Zdôraznené bolo, že kvalita bola veľmi približná a rozhodovali nuansy, a tak absolútny víťaz súťaže je údená klobása, ktorú vyrobil Miroslav Lačok z Petrovca.

Diplomami so zlatou medailou sa ovenčili aj Ján Kováč, Mária Kováčová, Pavel Kukučka, Miroslav Kováč-Varga, Pavel Pavlov, Ondrej Hrubík st., Rastislav Denďúr, Miroslav Babiak, Filip Katiak, Ján Ušiak a Peter Záborský, všetci z Petrovca

Keď ide o súťaž pálenky, úhrnný počet súťažných vzoriek bol najväčší doteraz – až 66. Zlatými medailami ocenili viaceré pálenky a nakoniec vyhlásili aj víťazov podľa jednotlivých chutí: marhuľové (Igor Tatliak), hruškové (Michal Zima), jablkové (Ján Francisty z Kulpína), dulové (Zdeno Diviak), ovocné (Zuzana Šusterová), slivkové (Pavel Lekár), hroznové (Adelina Stanivuková) a súťažilo sa aj s pálenkami z broskýň, višní, malín, moruše a anízu. Absolútnym víťazom tohtoročnej súťaže je dulovica (guňová pálenka) Zdena Diviaka z Petrovca.