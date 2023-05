Jednotlivé futbalové ligy v sezóne 2022/2023 ešte majú len dohrať posledné kolá, ale je situácia v takmer všetkých viac-menej už jasná. Známe je, kto získa titul majstra, tiež ktoré celky postupujú do UEFA súťaží, ako aj to, ktoré kluby pre slabé vydania musia zostúpiť do nižšej triedy.

Počas víkendu za nami vyvrcholila aj Super Liga Srbska, ale už dlhšie obdobie bolo známe, že je staronovým majstrom Crvena zvezda. V poslednom kole Belehradčania zohrali 2 : 2 s Novým Pazarom, a tak uzavreli ešte jednu úspešnú sezónu, aspoň na domácej scéne, keďže na európskej to nedopadlo tak, ako sa očakávalo.

Spomenieme si, že Crvena zvezda vypadla v kvalifikácii na Ligu majstrov a potom, ako jeden z nasadených tímov v skupinovej fáze Ligy Európy nepostúpila zo skupiny s Ferenecvárosom, Monacom a Trabzonsporom. Rozčarujúco bolo to, že Zvezda neobsadila ani aspoň tretie miesto, čo by prinieslo presun do Konferenčnej ligy.

V tej hral Partizan, ktorý zo skupiny postúpil, ale už v prvom eliminačnom kole sa pošmykol proti Sheriffu z Moldavska.

Ostatní naši predstavitelia sa s Európu rozlúčili ešte v lete, v kvalifikačných kolách.

V sezóne 2023/2024 bude situácia trochu iná – Srbsko bude mať o jedného predstaviteľa na európskej scéne viac. Dosiaľ našu krajinu reprezentovali štyri kluby, v budúcej sezóne príležitosť bude mať päť tímov.

A to, čo je najdôležitejšie – pre solídne vydania v minulých rokoch a pre suspenziu Ruska, naša liga trochu postúpila na UEFA poradovníku, takže Crvena zvezda ako majster krajiny postúpila priamo do skupiny elitnej súťaže. Je to veľkým úspechom a uznaním, takže naša krajina v skupinách Ligy majstrov bude mať najmenej jedného predstaviteľa. Crvena zvezda, okrem toho pri losovaní skupín, bude zaradená do tretej výkonnostnej skupiny.

V Európe budú piati predstavitelia Srbska

Okrem toho aj vicemajster Srbska v novej sezóne hrať bude v Lige majstrov, ale v kvalifikácii. S ohľadom na to, že druhé miesto obsadil TSC, klub z Báčky vystúpi v treťom kvalifikačnom kole, ale nebude medzi nasadenými celkami.

Tretie mužstvo ligy FK Čukarički hrať bude v Lige Európy a vystúpi v play-off kole. To fakticky znamená, že Čukarički má garantovanú skupinovú fázu UEFA súťaží – v prípade triumfu bude hrať v skupine LE a v prípade neúspechu presťahuje sa do Konferenčnej ligy.

Tú si na základe výkonov v domácich majstrovstvách vybojovali Partizan (štartuje v treťom kole kvalifikácie), ako aj Vojvodina (začne v druhom kvalifikačnom kole).

Z jednej strany je toto potešujúce, ale z druhej strany sa náš koeficient bude deliť na päť častí, s ohľadom na počet účinkujúcich klubov. V prípade dobrých vydaní a pozitívnych výsledkov to bude dobre vplývať na postavenie ligy, ale v prípade slabších vydaní a eliminácií – koeficient ligy klesne.

Musíme však pripomenúť, že pravdepodobne takýto rozvrh klubov z našej ligy v UEFA súťažiach bude platný len pre sezónu 2023/2024, lebo sa od ďalšej menia systémy súťaže vo všetkých troch ligách. Po kvalifikácii sa už nebudú vytvárať skupiny, ale 36 tímov bude v jednej skupine a potom sa na základe akéhosi takzvaného švajčiarskeho modelu vytvoria páry pre šesť, resp. osem kôl.

Tým sa znovu budeme zaoberať, keď príde na rad. Teraz je dôležité, že sa sezóna práve skončila a viac-menej nám je známe, čo na začiatku novej môžeme očakávať.