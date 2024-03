Svetový deň epilepsie predstavuje medzinárodnú kampaň, ktorá začala v roku 2008. Venuje sa zvyšovaniu povedomia o epilepsii na celom svete. Každoročne sú ľudia 26. marca vyzývaní, aby sa obliekli do fialového a podporili tak osoby s touto chorobou.

Epilepsia je neurologické ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi, ktoré sú vyvolané abnormálnym signálovým „výbojom“ v mozgovej kôre.

Príčin je veľké množstvo: nádory, úraz mozgu s jeho poškodením a následnou jazvou, rôzne metabolické a vývojové poruchy a podobne. Rovnako záchvaty môžu mať rôznu formu: od typických „veľkých“ záchvatov – tzv. „grand mal“ s bezvedomím, kŕčmi, pomočením a pohryznutím jazyka až po veľmi nenápadné formy, ktoré sa prejavujú len krátkou stratou vnímania okolia.

Liečba je v prvom rade medikamentózna, v ťažkých prípadoch sa pristupuje k chirurgii alebo implantácii elektrostimulátorov, ktoré „rušia“ patologický výboj. Veda, ktorá sa zaoberá epilepsiou, sa nazýva epileptológia.

Epileptik by nemal pracovať pri vysokej teplote, na prudkom slnku, v nočných zmenách a nemal by vykonávať fyzicky namáhavú prácu. Pacient by mal spať v noci, ráno nedospávať a nemal by spať poobede. Mal by dodržiavať pravidelný denný režim. Strava by mala byť ľahká, málo slaná a málo korenená, žiadny alkohol. I použitie kolínskej môže vyprovokovať záchvat, pacientovi nesmú byť predpísané lieky obsahujúce alkohol.