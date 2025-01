Orchidey patria medzi najobľúbenejšie izbové rastliny vďaka svojmu exotickému vzhľadu a nádherným kvetom. Starostlivosť o tieto krásky však často vyžaduje správne postupy, aby zostali zdravé a dlho kvitli. Vedeli ste, že tajomstvom ich úspešného rastu môže byť práve káva?

Káva obsahuje množstvo živín, ktoré orchideám prospievajú. Dusík, fosfor, draslík a trieslovinová kyselina sú základné zložky potrebné na podporu rastu a kvitnutia rastlín. Tento jednoduchý prírodný spôsob hnojenia je navyše šetrný k životnému prostrediu a ľahko dostupný.

Na prípravu kávového hnojiva potrebujete iba 100 ml vychladnutej kávy a 2 litre vody. Po zmiešaní týchto dvoch ingrediencií ponorte orchideu spolu s jej vnútorným črepníkom do tejto zmesi na približne 30 sekúnd. Tento proces zabezpečí, že rastlina dostane všetky potrebné živiny. Postup opakujte každé 2–3 týždne. Ak vám po rannej šálke kávy zostane trochu nápoja, môžete ho použiť ako hnojivo. Je však dôležité, aby káva neobsahovala mlieko ani cukor, ktoré by mohli rastline uškodiť. Zvyšky kávy jednoducho zrieďte vodou a použite na zálievku orchideí.

Pri aplikácii kávového hnojiva dbajte na to, aby káva bola vždy vychladnutá. Teplá alebo horúca káva by mohla rastlinu poškodiť. Rovnako nezabúdajte na správne dávkovanie – príliš veľké množstvo kávy by mohlo byť pre orchideu škodlivé.

Zdroj: Blic žena