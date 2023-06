Mohlo by sa povedať, že jedno z najzložitejších a najnáročnejších povolaní v živote človeka je byť rodičom. Nehovorí sa nadarmo, že na výchovu dieťaťa treba celá dedina, čo vlastne symbolizuje, aká je rodičovská práca náročná a koľko úsilia, energie, citu a obetavosti si to vyžaduje.

Martina Hediová-Kirićová, psychologička a rodinná psychoterapeutka, hovorí, že výchova dieťaťa zahŕňa všetko, čo jeden rodič robí vo vzťahu so svojím dieťaťom so zámerom ďalšieho vývoja dieťaťa. Martina je aj samá matkou a je aj majiteľkou istej súkromnej psychologickej poradne, kde s klientmi preberá práve rodinné vzťahy.

„Rodičia často robia nevedome niektoré veci pri výchove dieťaťa a v tom ich samé dieťa môže napomenúť tým, že sa bude správať presne tak ako oni. Deti sú naše zrkadlá, a preto možno to správanie, ktoré vám u nich najviac lezie na nervy, je práve naučené od vás a nie ste toho ani vedomí,“ povedala Martina.

Spôsob výchovy sa neustále mení, ale sú dva prístupy, o ktorých sa dnes môže hovoriť. Pri tradičnom prístupe dominuje autorita rodiča, kým pri modernom, sa viac zameriava na rovnocennosti dieťaťa v rodine.

„Tradičný prístup výchovy sa zakladá na tom, že sú jasne postavené hranice dieťaťa a dieťa musí rešpektovať a poslúchať autoritu. To často znamená aj malú toleranciu na chyby a sprevádzanie fyzických trestov, čo vedie k tomu, aby dieťa malo väčšinou rešpekt k rodičovi. Z druhej strany, dnes dominuje ten moderný prístup, ktorý dieťa dáva do rovnocennej pozície s rodičom, a hlavne sa zakladá na porozumení a ukazovaní lásky. Teda moderný prístup medzi dieťaťom a rodičom robí viac partnerský vzťah ako ten hierarchický čiže autoritatívny, čo často dá výsledok, že dieťa nerozumie kde sú jasné hranice a ako sa smie a ako sa nesmie správať. Preto by bolo dobre z oboch prístupov vybrať iba tie pozitívne strany a kombinovať ich. Napríklad, z tradičného štýlu si treba vziať to, že nastavíme dieťaťu jasné hranice. Rodičia môžu dieťaťu vždy menej drsným spôsobom ukázať, že by malo niečo robiť inak, netreba, aby to boli fyzické tresty. Dieťa sa nemôže dobre cítiť, ak ho rodič udrie, lebo sa potom cíti ponížené, zahanbené a vyľakané. Treba sa s deťmi rozprávať, treba im vysvetľovať a hlavne im treba vždy ukazovať lásku, čo je aj základ toho moderného prístupu výchovy,“ tvrdí psychologička.

Na výchovu dieťaťa má vplyv aj spoločnosť, ale základ buduje hlavne rodičovský vzťah s dieťaťom.

„Čo je dieťa staršie vplyv spoločnosti je na neho väčší, lebo rodičia nevychovávajú deti mimo spoločnosti, ale v nej. Čím vkročíme von z domu, my sme súčasťou spoločnosti. Preto je veľmi dôležité aký je základ výchovy, ktorý dávajú práve rodičia. Ako sa rodičia správajú k iným ľuďom, tak sa bude správať aj ich dieťa v spoločnosti. Spoločnosť tiež môže ovplyvniť správanie dieťaťa a ono sa bude časom meniť, ale hlavne jeho reakcie a správanie sa budú podobať tomu ako reagovali ich rodičia v daných situáciách. Preto buďte vaším deťom príklad, pomôžte niekomu, kto potrebuje pomoc, aby aj dieťa videlo, že nenačim skrúcať hlavu od problémov. Zodpovednosť je na nás všetkých, ak sa každý jeden z nás bude usilovať byť lepší voči sebe, svojím deťom, svojej rodine a priateľom, zajtra bude vybudovaná lepšia spoločnosť,“ uzavrela Martína Hediová-Kirićová.