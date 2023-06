Príchodom krajšieho počasia slnečné lúče akoby všetkých lákali ísť von a užiť si deň na čerstvom vzduchu. Pobyt na slnku má zrejme mnoho výhod, okrem toho, že dokáže zlepšiť náladu a posilniť imunitný systém, kľúčové je, že si tak telo najlepšie vytvorí vitamín D, ktorý zásadne potrebuje na stavbu kostí, zubov a vlasov.

Však treba si dať pozor, keď sa nadmerne vystavujeme slnku, aby sa to neodzrkadlilo negatívne na našej pokožke. Určite vás zaujíma, prečo má niekto to šťastie, že v lete dostane krásnu bronzovo opálenú pokožku a niekto zase po 10 min na slnku sčervenie? Odpoveďou na to je množstvo kožného farbiva čiže melanínu, ktoré je dané geneticky. Melanín určuje fototyp pleti a jeho hlavnou úlohou je chrániť pred UV žiarením. Proti škodlivému žiareniu sa pokožka dokáže chrániť aj sama, ale len obmedzený čas. Vtedy na scénku prichádza Sun Protect Factor alebo SPF, opaľovací prípravok, ktorý chráni pokožku pred škodlivým ultrafialovým žiarením aj keď je dlhšie vystavená slnku. Sú dva typy ultrafialového žiarenia, UVA a UVB, ktoré pleť poškodzujú a spôsobujú hyperpigmentáciu, vrásky, ako aj rakovinu kože.

Číslo na opaľovacích krémoch označuje aká časť slnečného žiarenia sa pri použití dostane do kože a koľko tým predĺži dobu pobytu na slnku bez poškodenia. Ktoré číslo SPF prípravku máme používať závisí od nášho fototypu kože. Existujú 6 fototypov, o ktorých sa prvýkrát zmienil americký dermatológ Thomas Fitzpatrick a táto kategorizácia sa používa do dnes. V našom zemepisnom pásme rozlišujeme hlavne 4 základné druhy fototypu.

Fototyp 1

charakteristický je pre svetlú pleť s veľkým množstvom pieh, hrdzavé vlasy a modré oči. Ľudia s týmto fototypom pleti majú citlivú kožu a pri pobyte na slnku sa vždy rýchlo spália a ich pokožka skôr očervenie ako čo zhnedne. Ich vlastná ochrana pokožky vydrží len 5 – 10 minút, teda sú pre nich vhodné prípravky s faktorom 50 + na ochranu pokožky pred slnkom.

Fototyp 2

Majú ľudia so svetlou pleťou, blond až hnedými vlasmi a modrozelenými očami. Na slnku pokožka reaguje podobne ako pri fototype 1 a bez spálenia sa vydrží chrániť 10 – 20 minút. Odporúčajú sa prípravky s SPF 30 – 50, lebo sa pokožka často spáli a opaľuje sa do červena.

Fototyp 3

Vyznačuje sa svetlohnedou pleťou, hnedými až tmavými vlasmi a hnedými alebo šedými očami. Pri tomto fototype sa pokožka ľahko opaľuje a zriedkavo sa spáli. Proti UV sa sama dokáže chrániť 20 – 30 minút a na ochranu pred škodlivým UV žiarením je odporučené používať krémy s SPF 30.

Fototyp 4

Majú ho osoby s tmavou pleťou a tmavými očami a vlasmi. Pri tomto fototype sa pokožka samá chráni proti spáleniu 30 – 45 minút. Aj keď je tá doba ochrany dlhšia a pokožka sa ťažšie spáli, je dobre myslieť na ochranu kože pred slnkom v zmysle zníženia rizika rakoviny kože pomocou prípravkov s ochranným faktorom SPF 30.

Zdroj: iad.sk, benulekaren.sk