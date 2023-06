Včera večer v staropazovskej divadelnej sále odznel slávnostný rozlúčkový program malých maturantov tamojšej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka za prítomnosti hostí, rodičov, príbuzných, učiteľov a zamestnancov školy. S hlavou plných vedomostí a s hrdosťou svojej osemročnej základnej škole povedali veľké zbohom.

Túto výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň opustila ďalšia úspešná generácia žiakov narodených v roku 2008/2009. V tomto školskom roku je v tejto škole 22 malých maturantov a žiakom generácie sa stal Milan Bzovský. Vo svojom príhovore poďakoval za toto prestížne uznanie, ktoré sa mu dostalo, a doložil, že sa rád učieval, lebo tieto vedomosti, ktoré im učitelia odovzdali v škole, budú základom počas celého života.

„Táto škola mi bude veľmi chýbať, lebo si z nej nesiem iba krásne spomienky,“ prízvukoval M. Bzovský, ktorý sa plánuje zapísať do strednej zdravotníckej školy v Novom Sade.

Malým maturantom za dosiahnutý úspech zagratulovali a veľa zdaru v ďalšom školení zaželali Janko Havran, riaditeľ školy, Ivan Ječmen, triedny profesor, a Lýdia Gedeľovská, ich bývalá učiteľka triednej výučby. Riaditeľ Havran netajil spokojnosťou, že tento rozlúčkový program malých maturantov odznel v plnej divadelnej sále. Malým maturantom zaželal do budúcna mnoho úspechov, aby dobre urobili záverečné skúšky a aby mali dostatočný počet bodov pre želanú strednú školu. Na základe predbežných ankiet asi polovica z uvedeného počtu týchto malých maturantov sa plánuje zapísať do jednej z troch pazovských stredných škôl.

Triedny profesor Ječmen im zaželal „aby vedeli to čo vedia, aj to čo nevedia a to čo nevedia, aby vedeli, kde ho majú pohľadať. To čo vedia, aby vedeli uplatniť vo svojom ďalšom školení a v živote“. Ich bývala učiteľka Gedeľovská im zaželala, aby v prvom rade boli zdraví a úspešní a z nich sa stali dobrí a statoční ľudia, aby pri sebe vždy mali tých pravých priateľov, úprimných a aby si vážili iných ľudí, vedeli správnym spôsobom bojovať za svoje ciele a aby rodičia a najmilší mali z nich veľkú radosť.

Profesor Ječmen udelil aj diplomy, či pochválenia žiakom za dosiahnuté úspechy z jednotlivých predmetov a z pôsobenie v divadelnej odbočke a vyhlásil kto v tomto školskom roku dostáva podľa nových pravidiel Ministerstva školstva uznanie Dositeja Obradovića. Toto uznanie 7 žiakom bude udelené spolu s ostanými vysvedčeniami po ukončení záverečných skúšok. Tieto uznania udelia Milanovi Bzovskému (zo zemepisu, hudobnej kultúry, šachu v rámci telesnej výchovy), Dávidovi Vujoševićovi (z chémie a anglického jazyka), Kristiánovi Poliovkovi (z anglického jazyka), Dávidovi Sládkovi (z matematiky), Dávidovi Rumanovi, Máriovi Očovajovi a Dávidovi Bakovi (pre skupinový šport).

Na dojímavom rozlúčkovom programe malí maturanti predviedli skvelý poeticko-hudobný program a tým dokázali, že sú aj dobrými spevákmi, recitátormi, hudobníkmi. Mnohí z nich sú aj vynikajúcimi členmi divadelnej odbočky, kde sú zapojení až 7 žiaci. Malí maturanti prečítali aj svoje slohové práce na tému rozlúčky so školou.