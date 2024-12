V radoch Futbalového klubu TCS Báčska Topola sa píše nová história. Celok z báčskeho mestečka si totiž vo štvrtok prvýkrát v dejinách vybojoval postup do eliminačného kola niektorej UEFA súťaže po tom, čo v poslednom zápase ligovej fázy Konferenčnej ligy na domácej pôde prekonal arménsky Noah výsledkom 4 : 3.

Hráčom TSC sa podarilo zvrátiť výsledok po tom, čo prehrávali 0 : 2 a 1 : 3 a predovšetkým vďaka dobrej hre v záverečnej časti, ako aj pre výsledky v iných zápasoch, TSC finišuje na pozícii 24, poslednej, ktorá prináša postup.

Rovnaký počet bodov ako aj TSC získalo slovinské Celje, cyperská Omonia, ako aj nórske Molde – celky umiestnené nad naším predstaviteľom, ale aj škótsky Hearts, ktorý mal rovnaký gólový pomer, ako aj TSC (-3). Predsa TSC postupuje pre viac strelených gólov, keďže ligovú fázu uzavrel so skóre 10 : 13.

Keď sa vrátime k zápasu s celkom Noah, arménsky klub už po pätnástich minútach hry viedol 2 : 0 po tom, čo skórovali v 5. a v spomenutej 15. minúte. TCS sa podarilo do polčasu iba znížiť na 1 : 2, keď v 41. minúte skóroval Stanić. Na 3 : 1 v prospech hostí v skóre zvýšil Matheus Aias už v 48. minúte a zdalo sa, že je pred klubom zo severu Báčky neprekonateľná úloha.

Všetky tri prijaté góly boli príliš naivné, čo potvrdzuje všetky nedostatky v radoch TSC, ale, žiaľ, aj početné problémy v našich kluboch generálne. Nepríjemná skutočnosť je aj to, že sa pred bránou TSC striedali aj ďalšie príležitosti, ale oponenti svoje šance nevedeli premeniť v ďalšie góly.

Akokoľvek, hráči TSC sa nevzdávali a najprv v 74. minúte Đakovac dal gól po tom, ako brankár zastavil jeho strelu z penalty a odbitú loptu vmestil do siete. Rovnaký futbalista o dve minúty neskoršie výsledok aj vyrovnal po peknom protiútoku.

Hráči nášho predstaviteľa potom nedovolili, aby tempo kleslo a snažili sa dať aj rozhodujúci štvrtý gól, ktorý v danom momente ešte postup negarantoval, ale bol nevyhnutný na to, aby TSC vôbec bol v kombinácii o play-off.

Po ešte jednom rýchlom (proti)útoku sa lopta dostala Pantovićovi, ktorý prenikol do šestnástky, a potom rutinovane trafil a stanovil konečných 4 : 3. Po skončení všetkých zápasov, ako sme už konštatovali, jasné bolo, že TSC má postup vo vrecku.

Losovanie play-off na programe v piatok

To znamená, že pri losovaní párov prvého eliminačného kola Konferenčnej ligy bude TSC medzi nenasadenými celkami, lebo finišuje na jednom z miest 17 až 24. Nasadené budú celky z pozícií 9 až 16. Nezabudnime na to, že prvých osem klubov po ligovej fáze postupujú priamo do osemfinále a v prvom eliminačnom kole hrať nebudú. Medzi nimi sú Chelsea, Vitória de Guimarães, Fiorentina, Rapid Viedeň, Djurgårdens IF, Lugano, Legia Varšava a Cercle Brugge.

Už teraz je známe, že v prvom eliminačnom kole TSC smeruje na klub z pozície 9 alebo 10. Sú to poľská Jagiellonia Białystok alebo írsky Shamrock Rovers. V prípade triumfu v tom stretnutí by TSC postúpil do osemfinále a tam by si sily zmeral s niektorým z dvojice Legia Varšava alebo Cercle Brugge.

Zaujímavo je to, že sa TSC a Legia už stretli v ligovej fáze, vtedy poľský celok bol presvedčivý a triumfoval výsledkom 3 : 0.

Všetky páry budú známe po piatkovom losovaní a najdôležitejšie je predsa to, že TSC na jar bude hrať v Európe. Zápasy prvého eliminačného kola na programe budú 13. a 20. februára a osemfinále sa hrať bude 6. a 13. marca.

Ako vieme, iba Konferenčná liga mala v základnej fáze šesť kôl, kým sa v Lige majstrov a v Európskej lige hrá osem zápasov, takže tieto dve súťaže budú mať ligovú fázu za sebou až koncom januára.