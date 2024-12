Turnaj priateľstva v malom futbale, deviaty v poradí, sa tohto roku začal 26. decembra v športovej hale Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a skončil sa včera večer semifinálovými zápasmi a bojmi o umiestnenie v poradí. Aj tohto roku turnaj zorganizovali aktivisti Futbalového klubu Mladosť.

Turnaj, ako tomu bolo aj v minulých rokoch, bol vyhradený iba pre hráčov a tímy z Obce Báčsky Petrovec a uskutočnili ho z vlastných zdrojov a z registračného poplatku. Na tohtoročnom futbalovom turnaji priateľstva účinkovalo deväť celkov z Petrovca, Maglića, Hložian a Kulpína. V skupine A súťažili celky Korintijans, Autsajderi, OK Maglić, Las Palmas a Čepsi a v skupine B súťažili celky Stilby, Abrahám, MUP BP a Rođovci.

Po skupinovom rozohrávaní 26. a 28. decembra, 29. decembra boli zohrané aj štvrťfinálové zápasy.

Výsledky štvrťfinálových zápasov zohraných na 9. Turnaji priateľstva 2024 sú tieto: Stilby – Čepsi 4 : 1, Korintijans – Abrahám 2 : 0, MUP BP – OK Maglić 2 : 3 a Autsajderi – Rođovci 1 : 1, na penalty 1 : 3.

V semifinálových zápasoch sme videli páčivý, priebojný futbal s množstvom gólov, zvlášť v prvom zápase, kde si sily zmerali celky zo skupinovej fázy a výsledok zase nasvedčoval, že Stilby má zdatných technikov a rýchle kombinácie. Rođovci sa ako-tak držali do polčasu. Aj napriek tomu, že prvý gól inkasoval už v úvodných minútach, nejako zomkli rady a do polčasu sa im podarilo skóre aj vyrovnať. V druhom polčase však poľavili a Stilby zvíťazil presvedčivo 4 : 1.

Druhý semifinálový zápas medzi Korintijans a OK Maglić priniesol technicky dobrý zápas. Naladený Kaňa čoskoro zavlnil sieť brány Maglićanov. V tom období Petrovčania predvádzali na momenty až exhibičný futbal, ale sa im to vypomstilo, keď z jednej stratenej lopty útočník Maglićanov strelil gól. V druhom polčase si Korintijans pripravil množstvo šancí, ale, žiaľ, gólov do konca už nebolo. Po penaltách 3 : 2 predsa do finále postúpil OK Maglić.

V boji o tretie miesto aspoň o 10 rokov v priemere starší a skúsenejší Korintijans, viacnásobný majster tohto turnaja, v ktorom hrajú viacerí hráči FK Mladosť, neprepásla príležitosť obsadiť aspoň 3. miesto. Zase sa ujali vedenia v prvých chvíľach zápasu, Rođovcom sa podarilo vyrovnať skóre, ale v druhom polčase ich Korintijans „zomlel“ a nastrieľal 5 gólov. Konečný výsledok bol 5 : 2.

Finále 9. Turnaja priateľstva v Petrovci priniesol bojovný zápas. Mladší a rýchli hráči Stilby ukázali svoj talent, ale výsledok im nešiel na ruku. Ujali sa vedenia gólom Žemberyho, ale Maglićanom sa podarilo vyrovnať. A to, že v regulárnom čase nezískali pohár, na vine bolo množstvo premrhaných šancí. Čo sa im nepodarilo počas nastaveného času, to im zase vyšlo na penalty 3 : 2, keďže boli precízni.

Na záver turnaja boli udelené aj individuálne ocenenia pre najlepších jednotlivcov. Pohár za najlepšieho brankára dostal Dejan Landup (OK Maglić), za najlepšieho strelca Stanislav Žembery (Stilby) a za najlepšieho hráča na turnaji Luka Serdar (Stilby).

Stilby je majstrom turnaja, druhé miesto obsadil celok OK Maglić a tretie Korintijans.

Organizátori o rok zahlásili jubilejný 10. Turnaj priateľstva v malom futbale v Petrovci.