Detský festival Tvorí celá rodina sme si zvykli sledovať v Báčskom Petrovci, no tohto roku jeho 7. ročník predsa odznel v Pivnici, v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica.

Organizátori festivalu sú Združenie vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny a partnermi Múzeum vojvodinských Slovákov, Združenie na ochranu kultúrneho dedičstva Torína, Základná škola 15. októbra v Pivnici, SKUS Pivnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici.

Koncept festivalu Tvorí celá rodina bol rozdelený do dvoch tematických celkov. Prvá časť patrila dielňam a hrám pre deti a bola pomenovaná Hry a hračky našich predkov. Na nádvorí spolku sa pobavili pri rozličných detských tradičných hrách, po čom sa presunuli všetky deti s rodičmi do spolkovej sály, kde spoločne viazali, zapletali, vyrábali a neskoršie aj testovali vlastné zručnosti. Výsledkom dielní boli mnohé dekoratívne predmety, ručne vyrobený bič či papierový kôň. Organizátori sa snažili, aby deti pri vyrábaní uvedených predmetov používali prioritne prírodné materiály. V tejto tvorivej dielni deťom pomáhali rodičia a starí rodiča, čo je v podstate aj cieľom festivalu. Veľmi veľký záujem deti prejavili o plieskanie bičom, ktoré predviedol etnológ Marián Pavlov, nakoľko je už plieskanie úplne neznáme pre mladšiu generáciu.

Druhá časť festivalu bola určená na spevácke výstupy viacgeneračných účastníkov z Erdevíka, Hložian, Lalite, Selenče, Báčskeho Petrovca a Pivnice. Každá rodina interpretovala po dve ľudové detské piesne a spevákov sprevádzal orchester v zložení: Štefan Chrček a Vladko Valentík, harmonikári, Štefan Blatnický, gitarista, a Štefan Polák, kontrabasista.

Festival otvorili Erdevíčania Lyduška a Michal Kolárovci so synmi Martinom a Marekom. Vystúpili v harmonikovom sprievode mamy Lydušky. Z Lalite prišli Demiterovci, a to až tri generácie – stará mama Anna, vnúčatá Ivana a Andrej a mama Soňa. Na publikum zapôsobili aj Častvanovci zo Selenče. Otec Ján si zaspieval so synmi Filipom a Dávidom. Stupavskovci z Hložian na festivale už minulé roky vystúpili, no tohto roku na javisku si zaspievali mama Jana s dcérou Timeou. Z Pivnice sa na festivale zúčastnili až tri rodiny. V rodine Chrčkovej sa láska k hudbe prenáša z generácie na generáciu. Zaspievali si mama Irena s dcérami Katarínou a Marínou a z orchestra ich na kontrabase sprevádzal starý otec Štefan Polák. Ako druhý vystúpili Cabukovci – Benjamín so synom Alenom. A do tretice na záver vystúpili Bélovci, presnejšie otec Miroslav-Juraj Béla s dcérou Noemi a s neterou Petrou Kľúčikovou.

Na záver podujatia bol vykonaný aj krst e-brožurky Potulky slovenskými vojvodinskými osadami s deťmi, ktorá je zverejnená na webovej stránke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá jej vznik i finančne podporila. Autorkami brožúrky sú vychovávateľky, členky Združenia vychovávateliek. Význam brožúrky zhodnotila aj Tatiana Naďová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, po čom ju spoločne s autorkami symbolicky cukríkmi aj pokrstili.

Podujatie Tvorí celá rodina finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a Obce Báčsky Petrovec.