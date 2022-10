Prvá fáza 19. dámskych volejbalových majstrovstiev sveta je za nami a už dnes na programe budú aj prvé duely druhého kola. Po prvom sa so súťažou rozlúčilo osem najslabších celkov, presnejšie selekcie, ktoré v skupine obsadili posledné dve miesta.

V prípade skupiny C, v ktorej súťažila aj naša selekcia, to boli Bulharsko (so skóre 1 – 4) a Kazachstan (0 – 5). Okrem Srbska, ktoré zo skupiny postúpilo s maximálnym výkonom 5 – 0, sa do nasledujúceho kola kvalifikovali aj USA, Kanada a Nemecko.

Pre triumf nad Bulharskom výsledkom 3 : 2 na sety si naše dievčatá predsa nepresunuli maximálnych 15 bodov, lebo sa triumf spomenutým výsledkom odmeňuje dvoma bodmi. Bez ohľadu na to, Srbsko je v novovytvorenej skupine vo veľmi dobrej pozícii – máme náskok pred ostatnými selekciami, ale teoreticky by sa udiať mohlo, že Srbsko zostane bez štvrťfinále.

Predsa pocit je, že sú tie najťažšie zápasy v prvých dvoch fázach za nami, lebo sa naše dievčatá teraz stretnú najprv s Poľskom, potom s Dominikánskou republikou, Thajskom a napokon s Tureckom.

V tej druhej skupine je situácia trochu komplikovanejšia a niekoľko silných selekcií je v konkurencii. Zatiaľ sú na tom najlepšie Talianky, ale o pozostávajúce pozície budeme sledovať zaujímavé boje Číny, Belgicka, Japonska, Brazílie a Holandska.

Ak do úvahy berieme aj reputáciu tímov, druhá skupina je podľa mien silnejšia, lebo z najväčších favoritov v našej skupine sú len Srbsko a USA, kým Turecko, Kanada či Nemecko nepatria medzi najväčších favoritov na konečný triumf.

Na základe uvedeného by Srbsko v každom prípade vo štvrťfinále hrať malo. Potrebné je však dodržať kontinuitu a koncentráciu, ako to bolo v prvom kole. Proti Bulharsku to bolo najnapínavejšie, ale dramatické boli aj sety v súboji s Nemecko, tiež prvé dva proti Američankám.

Najdôležitejšie je predsa to, že v takých momentoch naše dievčatá boli sústredené a nedovolili, aby sa výsledok zmenil v prospech súpera.

Pokračovanie turnaja

Druhá fáza pokračuje dnes. Zlúčili sa skupiny A a B, tiež C a D. To znamená, že tímy do konca tohto kola zohrajú ďalšie štyri zápasy. Potom štyri najlepšie celky postúpia do štvrťfinále. Ukazuje to, že formát súťaže je iný v porovnaní s predchádzajúcim šampionátom sveta a zároveň aj menej komplikovaný.

Po štvrťfinále nasledovať budú ďalšie eliminačné duely a nového majstra sveta budeme mať vo večerných hodinách v sobotu 15. októbra.

Stávkari za prvého favorita považovali USA, potom nasledovali Taliansko a Srbsko. Po prvom kole sa situácia trochu zmenila, ale spomenuté selekcie sú aj ďalej v konkurencii. Z ostatných treba spomenúť Brazíliu a Čínu.

Na Olympijských hrách sme vo štvrťfinále vyradili Taliansko, ktoré sa neskoršie vypomstilo vo finále majstrovstiev Európy. Vtedy sme získali bronz a na aktuálnom podujatí je znovu ambícia zlato. Tím sa trochu zmenil a nový je aj tréner, keďže legendárneho Zorana Terzića vystriedal Daniele Santarelli. Spolu s Tijanou Boškovićovou, Brankicou Mihajlovićovou, Biankou Bušovou a ostatnými už dokázali, že ich netreba podceniť a že o vysokom umiestnení tiež uvažujú.