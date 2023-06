V aktuálnom období prebieha niekoľko športových podujatí na juniorskej úrovni. Včera sme spomenuli juniorský hádzanársky šampionát sveta, na ktorom Srbsko po triumfe nad Gréckom 34 : 23 postúpilo aj z druhého kola a naša reprezentácia si tak zahrá vo štvrťfinále majstrovstiev. Rivalom bude najpríjemnejšie prekvapenie turnaja Faerské ostrovy, ktoré dosiaľ nezažili ani jednu prehru a triumfovali nad veľmi silnými selekciami Španielska a Portugalska.

Štvrťfinále je na programe vo štvrtok a v prípade úspechu sa naša reprezentácia v semifinále stretne s víťazom zápasu Nemecko – Dánsko.

No to je iná téma, ku ktorej sa prípadne ešte vrátime. Teraz pozornosť upriamime aj na U19 FIBA basketbalové majstrovstvá sveta juniorov, ktoré prebiehajú v susednom Maďarsku.

Hrá aj naša reprezentácia, ktorá sa na turnaj kvalifikovala ako jedna z päť najlepších selekcií minuloročných U18 majstrovstiev Európy. To znamená, že je základ dosť dobrý s ohľadom na to, že reprezentácia vlani na kontinentálnom podujatí bola tretia a teraz sa jej dobre darí aj v trochu staršej vekovej kategórii, hoci je tím zložený z viac-menej tých istých hráčov.

Na podujatí v Maďarsku dnes totiž vrcholí skupinová fáza majstrovstiev. Na turnaji hrá 16 tímov, ktoré sú rozvrhnuté do štyroch základných skupín. Prvá fáza nie je eliminačná a do osemfinále postupujú všetky reprezentácie. Potom sa v tomto kole stretajú celky z prvého a štvrtého, respektíve druhého a tretieho miesta.

Srbsko dosiaľ dosiahlo dva triumfy a s ohľadom na to, že je pred našimi dnes zápas s outsiderom Japonskom, treba očakávať, že aj finišovať budeme na prvom mieste.

V prvom kole naši mladíci presvedčivo zdolali Egypt 74 : 59, v druhom triumfovali nad dobrou Brazíliou 74 : 72. Zápas posledného kola s Japonskom je na programe dnes vo večernom termíne.

Ak bude podľa očakávaní Srbsko by malo finišovať na prvom mieste, čo mu v osemfinále najpravdepodobnejšie prinesie zápas s Južnou Kóreou. Naši totiž hrajú v skupine C, v osemfinále smerujú na rivalov zo skupiny D. V tej je jasné, že posledné kolo a duel Maďarsko – Turecko rozhodne o víťazovi skupiny. Južná Kórea za rivala má Argentínu, ale očakáva sa, že juhoamerická selekcia konečne dosiahne prvý triumf na podujatí.

O ďalších kalkuláciách je teraz ťažko hovoriť, ale všetko bude jasnejšie a prehľadnejšie po poslednom kole vo všetkých štyroch skupinách, teda už dnes večer.

Američania dominujú

Našu selekciu by sme mohli zaradiť aj medzi favoritov na vysoké umiestnenia. Prvým favoritom na triumf sú asi USA, ktoré zlato získali na piatich z posledných sedem majstrovstiev. Američania dokonca majú šancu získať tretí titul po sebe, keďže pred dvomi rokmi vo finále zdolali Francúzsko a pred štyrmi rokmi Mali.

Práve Američania sú absolútne dominantní a najlepšia U19 reprezentácia v dejinách. Získali osem titulov úhrnne, nasleduje až šesť resp. sedem tímov s jedným. Medzi nimi aj Srbsko, ako aj niekdajšia Juhoslávia a FIBA tieto dva tituly oficiálne počíta ako výkony dvoch krajín.

Okrem teda Srbska a Juhoslávie, majstrami sveta v tejto vekovej kategórii len raz boli aj Grécko, Litva, Austrália, Kanada a Španielsko.

Pre nás je potešujúca skutočnosť, že táto reprezentácia súťaží s tými najlepšími a má tradíciu získania medailí. Napríklad, starší kolegovia z reprezentácia U20 vlani získali zlato na majstrovstvách Európy, ale v divízii B. Pre nás je to neprípustné a takmer si je nemožne predstaviť, že srbský basketbal nepatrí do elity. Žiaľ, ale tak bolo. Našťastie, spomenutá selekcia basketbalistov sa v B divízii zdržala len jeden rok a už o takých desať dní na majstrovstvách Európy v Grécku znovu bude medzi tými najlepšími. U20 reprezentácia na ME vystúpi v skupine B a rivali budú Španielsko, Estónsko a Čierna Hora.