Ide o čiastočne autobiografický film Stevena Spielberga, ktorý je založený na režisérovom detstve a dospievaní. Tento film dostal ocenenie aj v kategórii réžia.

Cenu za najlepšiu komédiu dostal film Víly z Inisherinu (ang. The Banshees of Inisherin).

Zlatý glóbus v kategórii dráma za najlepší ženský výkon dostala Cate Blanchettová za film Tár, zatiaľ čo rovnakou cenou za mužský výkon bol vyznamenaný Austin Butler za film Elvis.

