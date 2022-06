V pondelok ôsmaci začali so skúškami a ukázali svoje vedomosti zo znalosti materinského jazyka, v utorok z matematiky a dnes písali tzv. kombinovaný test.

Záverečné skúšky sa konali v pozmenenej forme, ako to bolo doteraz. Totiž kvôli bezpečnostným opatreniam sa konali iba vo vybraných školách, najčastejšie v obecných mestách. Pri testoch na žiakov dávali pozor vybraní učitelia a tiež vybraní testy aj kontrolovali. V pozmenenej forme pod prísnym dohľadom boli testy vytlačené, doručené do jednotlivých škôl, kontrolované a evidované. Po ukončení každého skúškového dňa zodpovední učitelia vyhodnotenia testov museli ihneď evidovať v systéme. Testy, ktoré kontrolovali na to určení učitelia, boli šifrované, takže nemohli vedieť, kto test písal. Dokopy skúšky absolvovalo niečo cez 60-tisíc žiakov, a to vo vybraných 522 školách.

Podľa informácií z Ministerstva školstva, skúšobné obdobie prebiehalo bez problémov a komplikácií. Hoci v pozmenenom režime, predsa skúšky zvládli tak žiaci, ako aj učitelia.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja