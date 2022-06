Dňa 8. júla na na Oddelení pre zeleninárstvo a alternatívne plodiny v Báčskom Petrovci o 10. hodine sa bude konať prvý otvorený Konopný infodeň, ktorý je súčasťou projektu Budúcnosť pestovania priemyselnej konope medzi vojvodinskými Slovákmi – spojenie tradičných poznatkov a moderných výrobných postupov.

Projekt podporuje Pokrajinský sekretariát pre vysoké školstvo a vedecko-výskumnú činnosť Vojvodiny a spoločne ho realizujú Poľnohospodárska fakulta Univerzity v Novom Sade a Inštitút pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo Nový Sad – Inštitút národného významu pre Republiku Srbsko.

Konope sa vracia na naše polia

V Srbsku sa od roku 2012 opäť zvyšujú plochy pod technickou konopou siatou, ktorá sa dnes pestuje najmä na produkciu kvetov a semena. Ekologická výroba s minimálnymi nákladmi a vysoká miera návratnosti dokazujú, že konopa sa môže opäť stať zaujímavou aj u nás. Zaujímavá je aj pre oblasti s nevyužitou poľnohospodárskou pôdou. Pestovanie je oproti ostatným energetickým, respektíve priemyselným plodinám jednoduché. Vyžaduje pomerne malé množstvo hnojiva a je nenáročná na spotrebu dusíka. Pri pestovaní zostáva na pôde veľké množstvo biomasy, ktoré sa dá efektívne spracovať.

Užitočná celá rastlina

Všetky časti rastliny môžu byť hospodársky využité. V prípade pestovania na kontaminovanej pôde absorbuje ťažké kovy a zlepšuje štruktúru pôdy.Využitie konopy siatej je vskutku všestranné. Či ide o potravinársky priemysel, farby a tmely, textílie, papier, stavebný priemysel alebo energetické využitie. Konopné semeno je najkompletnejší proteín v rastlinnej ríši. Množstvo bielkovín je najvyššie hneď po sójových bôboch. Konopný olej je vhodný na výrobu farieb, vďaka svojej štruktúre lepšie preniká hlbšie pod povrch. Konopný prášok na pranie patrí k prevratným objavom, je to 100 % ekologický čistý saponát. Najtrvácnejšie a najpevnejšie prírodné vlákno je konopné vlákno. Do polovice 19. storočia sa 80 % papiera vyrábalo z konope, pričom v súčasnosti približne polovica všetkých zoťatých stromov padne za obeť výrobe papiera. No najmarkantnejšie využitie je v stavebnom priemysle. Konopné pazderie (rozdrvené vlákna) za pridania vody a vápna tvrdne do pevnej hmoty polybetónu, materiálu dvojnásobne odolného v porovnaní s betónom. Tento materiál je sedemnásobnej ľahší ako bežný betón a má výborné tepelné a izolačné vlastnosti.

Cieľ projektu

Spomínaný projekt má za cieľ informovať verejnosť o pestovaní a úlohe konope v rozvoji cirkulárnych biohospodárskych ekosystémov – stimulujúcich regionálny rozvoj. Projektové aktivity počítajú aj s praktickými konopnými dňami. Naplánované sú dva otvorené konopné infodni v Báčskom Petrovci, kde účastníci budú mať možnosť spoznať výsledky súčasného vedeckého výskumu v oblasti pestovania, spracovania a použitia stebiel priemyselnej konope. Počas konopných infodní bude organizovaná návšteva pokusného poľa a bude možná aj výmena skúseností s ostatnými aktérmi konopného reťazca. Všetci záujemcovia, pestovatelia a spracovatelia konope tak majú možnosť bližšie sa zoznámiť a získať všetky potrebné informácie priamo od šľachtiteľov tejto jedinečnej a perspektívnej rastliny.