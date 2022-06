Vodnopólová reprezentácia Srbska ani po siedmich rokoch nezíska titul majstra sveta. Naša selekcia totiž v stredu prehrala vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 2022 v Budapešti proti Chorvátsku a zostala bez boja o medailu a eventuálne o svetový titul.

Tak nám, ako zatiaľ posledný, zostáva triumf z podujatia v ruskom meste Kazaň ešte v roku 2015, čiže z obdobia, keď Srbsko absolútne dominovalo na všetkých súťažiach a spolu so svetovým titulom sa ovenčilo aj titulmi majstra Európy a Olympijských hier.

Tie časy sú už minulosťou, v súčasnosti je trochu inak. Zmena generácie v našom tíme bola vykonaná po minuloročných Olympijských hrách v Tokiu, keď z reprezentácie odišli šiesti vynikajúci športovci v čele s kapitánom Filipom Filipovićom.

Prišli mladší vodní pólisti a v podstate na prvom turnaji, na ktorom sme hrali v novej zostave, sa prebojovali po štvrťfinále.

Musíme však zdôrazniť, že od začiatku turnaja v Maďarsku to nešlo tak, ako sme si zvykli. V skupine sme síce mali celkom kvalitných rivalov, predovšetkým USA a Austráliu, ale relatívne ťažko dosiahnuté triumfy nasvedčovali, že sa reprezentácia stále zohráva a že väčší úspech na tomto podujatí bude prekvapení. Znie to divne v prípade vodnopólovej reprezentácie Srbska, ale ak sme pozorne sledovali ich predchádzajúce zápasy je do celkom reálny obraz.

Treba však novému tímu v čele s trénerom Dejanom Savićom dať šancu a netreba hodnotiť na základe jedného slabšieho vydania. Veď v podstate štvrťfinále ani nie je neúspechom, ale s ohľadom na to, že sme zvyknutí na medaily, zostáva trpký pocit.

Srbsko sa zastavilo vo štvrťfinále. Treba uznať, že Chorvátsko tentoraz bolo lepšie a zaslúžene postúpilo ďalej. Ani naši susedia na turnaji dosiaľ neboli presvedčiví, skončili na druhom mieste v skupine a museli hrať osemfinále. Keď si pozrieme ich tlač, uvidíme, že spokojní začali byť až po triumfe proti Srbsku, zatiaľ čo sa dosiaľ kriticky zmieňovali, zvlášť po stretnutí s Japonskom v skupine, keď na polčase prehrávali.

Naši vo štvrťfinále slabo využívali situácie, keď chorvátski hráči boli vypojení. Mnoho striel bolo neprecíznych a dobre reagovala aj Chorvátsko obrana.

Už v septembri budú aj majstrovstvá Európy

Srbsko zostáva boj o piate miesto a už v piatok sa stretneme s Čiernou Horou. V prípade triumfu v boji o piate miesto zohráme s víťazom stretnutia USA – Maďarsko.

Naši rivali zo štvrťfinále Chorváti v semifinále smerujú na Španielsko, zatiaľ čo sa v druhom semifinále stretnú aktuálni majstri sveta Taliani a Gréci.

Aj semifinále na programe bude v piatok, zatiaľ čo majstrovstvá sveta vo vodnom póle, spolu s majstrovstvami sveta vo vodných športoch vyvrcholia v nedeľu.

Srbsko teda maximálne môže byť piate, čo by bolo rovnaký výkon aj na podujatí v roku 2019. Predtým sme boli tretí tiež v Budapešti a posledné zlato datuje, ako sme spomenuli z Ruska a turnaja v roku 2015.

Prvá nasledujúca príležitosť prejaviť sa a dosiahnuť veľký úspech pre svojrázne novú reprezentáciu Srbska bude čoskoro. Už koncom augusta a začiatkom septembra v chorvátskom Splite prebiehať budú majstrovstvá Európy.

Srbsko naposledy aj na kontinentálnej súťaži bolo piate (v roku 2020, tiež v Budapešti) a predtým bola naša selekcia majstrom Európy štyrikrát po sebe – v rokoch 2012, 2014, 2016 a 2018.

Takže, bez mnoho kritík a s dôverou. Vodné pólo nás nikdy nerozčarovalo a reprezentácia sa vždy silnejšia vracala.