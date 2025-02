Ministerka školstva vlády Srbska Slavica Đukićová-Dejanovićová dnes rokovala s riaditeľmi základných a stredných škôl v Belehrade, kde je práca úplne alebo čiastočne pozastavená, o návrate žiakov do škôl, možnostiach pokračovania bežného vyučovania a modeloch na vybavovanie tried. Đukićová-Dejanovićová zdôraznila, že stretnutie malo konzultačný charakter so zámerom zhodnotiť súčasnú situáciu. Ocenila, že je dôležité viesť dialóg a definovať kroky, ktoré umožnia normalizáciu vyučovania a ukončenie školského roka v čo najlepšom poriadku v záujme detí.