Prvý októbrový štvrtok bol veľmi úspešný pre srbské kluby v UEFA súťažiach. Obaja naši predstavitelia na európskej scéne totiž dosiahli dôležité a významné triumfy v rámci tretieho kola Ligy Európy či Ligy konferencií.

Crvena zvezda na domácej pôde prekonala maďarský Ferencváros výsledkom 4 : 1, kým Partizan za chotárom v Nemecku porazil Kolín výsledkom 1 : 0.

V Lige Európy, v ktorej hrá Crvena zvezda, sa teraz situácia v skupine H trochu skomplikovala a aktuálny majster našej krajiny je v oveľa priaznivejšej pozícii v porovnaní s chvíľami pred zápasom. Ferencváros je aj ďalej na prvom mieste vďaka triumfom v prvých dvoch kolách proti Trabzonsporu a Monacu, zatiaľ čo si Zvezda zlepšila svoju šancu a znovu má príležitosť zo skupiny postúpiť. Keď zhrnieme – Ferencváros a Monaco majú šesť bodov, Trabzonspor a Zvezda zatiaľ získali po tri body.

Keď sa vrátime k zápasu, Zvezda presvedčivo vyhrala, ale musíme byť reálni a povedať, že hra predsa nebola na takej úrovni, ako to výsledok nasvedčuje.

Jeden gól bol z penalty, dva z diaľkových striel, keď skórovali Katai a Kanga, zatiaľ čo gól Mitrovića bol plodom peknej akcie. Zvezda sa lepšie vynašla a vedela využiť to, čo sa ponúklo a nakoniec naozaj zaslúžene vyhrala. Ani Ferencváros nevytváral ktovieaké príležitosti a pravdepodobne ich aj góly hráčov nášho tímu trochu demotivovali. Jediný gól dali po chybe obrancov Zvezdy a znížili na konečných 4 : 1. Dva kluby odvetný zápas zohrajú už o týždeň v Budapešti v rámci štvrtého kola. Zvezda má vybudovaný dobrý základ a eventuálny úspech aj v revanš stretnutí celkom vrátia srbského šampióna do hry. Aj remíza by bola dobrá, lebo o týždeň revanš stretnutie zohrajú aj Trabzonspor a Monaco. S ohľadom na to, že ani tretie miesto v skupine Ligy Európy neprináša elimináciu, ale presúvanie do ligy konferencií, motivácia by chýbať nemala.

Partizan vyhral v Nemecku

Úspešný deň uzavrel belehradský Partizan, ktorý nad favorizovaným Kolínom vyhral 1 : 0 a prebojoval sa tak na prvé miesto skupiny D Ligy konferencií. Partizan nebol dominantný, ale peknú príležitosť využil obranca Svetozar Marković, keď po voľnom kope pekne hlavičkoval a už v úvodnej časti stretnutia stanovil konečný výsledok.

Nemci mali loptu u seba až dve tretiny času aktívnej hry, ale márne, lebo ani jednu šancu v gól nepremenili.

Z druhej strany, ako sa zápas chýlil ku koncu Partizan sa preorientoval na protiútoky a niekoľko veľmi pekných príležitosti nerealizoval. Bolo aj takých, že sa hráč prakticky ocitol zoči-voči s brankárom, ale nedal.

Tri body z Nemecka sú veľmi významné. Spomenuli sme – Partizan je teraz na prvom mieste a po remízach v prvých dvoch kolách si zaslúžil aj triumf. S Kolínom sa stretne aj o týždeň, ale tentoraz v Belehrade. Sotvaže čierno-bieli aj v novom stretnutí budú favoritom, ale ak sa im podarí zohrať koncentrovane ako včera výsledok by nemal vystať. Situácia je v skupine zaujímavá – pre lepšie gólové skóre je Partizan prvý, ale aj francúzska Nice má tiež päť bodov. Kolín získal štyri body a český predstaviteľ Slovácko má iba jeden bod, práve proti Partizanu.

Pre blížiace sa majstrovstvá sveta je aj kalendár UEFA súťaží v túto jeseň veľmi nabitý. Do konca skupinovej fázy všetkých troch líg zostali ešte tri kolá a tie sa odohrať majú do 3. novembra.

Prestávka potom bude trochu dlhšia, lebo sa jarná časť tradične začne vo februári.