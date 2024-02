Čierno-humorné predstavenie Mamona duše vzniklo vlani podľa textu Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej v réžii Michala Bíreša a v nedeľu 11. februára si ho pozreli aj milovníci divadla v Erdevíku. Na takú dlhú cestu sa v ten deň vybrali kovačickí ochotníci – členovia Kolektívu kreatívnych amatérov (KOKRAM), ktorí toto divadlo pripravili v spolupráci s Domom kultúry 3. októbra v Kovačici.

Bola to ďalšia úspešná repríza najnovšieho kovačického predstavenia, ktoré si nedávno pozreli doma i Pivničania. Aj v Erdevíku maximálne dobre naladení Kovačičania oduševnili divákov. Hosťujúci súbor uhostili členovia domáceho Slovenského kultúrno-osvetového spolku Erdevík, ktorí pre svojich divadelných kamarátov pripravili i nezabudnuteľné kamarátenie po predstavení. Všetkým sa najprv prihovorila predsedníčka SKOS Erdevík Ruženka Ďuríková, od ktorej hostia dostali na pamiatku aj darček. V tvorivom divadelnom kamarátení nechýbali ani hostia z Iloku a Radoša, ktorí pravidelne chodievajú na kultúrne podujatia v Erdevíku. Pri stolovaní, spomínaní a plánovaní mali si čo povedať i dvaja režiséri: kovačický Michal Bíreš a skúsený erdevícky Vladimír Šerfézi. Pekné kamarátenie milovníkov divadla a kultúrnych podujatí trvalo dlho do noci a keby nasledujúci deň nebol práve pondelok, prvý pracovný deň v novom týždni, trvalo by, podľa slov priamych účastníkov, aj dlhšie.