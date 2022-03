Podľa písania médií rokovanie trvalo zhruba šesť hodín a obe strany sa dohodli na ďalšom kole rozhovorov. Kyjev žiadal prímerie a stiahnutie ruských vojsk zo svojho územia. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ruských vojakov, aby zložili zbrane, a Európsku úniu, aby urýchlene prijala Ukrajinu do členstva. K rýchlemu prijatiu Ukrajiny do Európskej únie vyzvala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ako aj prezidenti Bulharska, Česka, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Slovinskej republiky.

„Vyzývame členské štáty EÚ, aby sa zjednotili a vyjadrili najvyššiu politickú podporu Ukrajine a umožnili inštitúciám EÚ podniknúť kroky na bezodkladné udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a začatie procesu prístupových rokovaní,“ píše sa v otvorenom liste.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

