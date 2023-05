Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Darija Kisićová dnes pripomenula, že novely zákona o finančnej podpore rodín s deťmi výrazne podporia rodičovstvo, podnikateľky a ich partnerov.

Na fóre venovanom ženám, ktoré sa konalo v Petrovci na Mlave pri príležitosti blížiaceho sa národného Dňa rodovej rovnosti, Kisićová poukázala na to, že sa vláda Srbska neustále snaží zlepšovať rodovú rovnosť a postavenie žien tak, aby ako muži mali rovnaké príležitosti.

„Týmito zmenami je možné, aby ich manželia, ktorí sú zamestnaní, po troch mesiacoch od narodenia dieťaťa čerpali namiesto nich platenú materskú dovolenku,“ uviedla ministerka.

Ženy sa podľa nej v boji za rodovú rovnosť navzájom výrazne podporujú, no veľmi dôležité je aj to, aby ich muži v tom boji počuli a podporovali. „Nechceme mať výhody, chceme si byť rovné a dostať šancu ukázať, koľko môžeme urobiť. Rovnosť neznamená, že chceme byť samy, že sme silné a dokážeme všetko, chceme byť tím. Ženy by mali byť tiež milované, ale mali by mať aj rovnaký prístup ku všetkému,“ uviedla Kisićová.