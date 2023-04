Dnes večer v Novosadskom divadle hosťuje tanečný súbor M Studio z Rumunska s predstavením Are we human or are we dancers? Vstup na tento dnešný program je voľný.

V tanečnom predstavení Are we human or are we dancers? vystupujú postavy bez minulosti a budúcnosti. Postava sa stáva skutočnou iba na javisku pod reflektormi, keď vzniká umelecká hra. Avšak v predstavení sa všeobecne nehovorí o samej postave, ani o jej strachoch, záujmoch a úvahách. V tejto performancii ide o ľudí, ktorí nám zároveň odhaľujú svoje najhlbšie myšlienky a najvšednejšie príbehy. Ich pohyb prirodzeným spôsobom, bez filtrov a predsudkov prechádza do stavu súčasnosti. A tak sa účastník stáva strediskom performancie, v ktorej sa telo pohybuje medzi prirodzeným a vynikajúcim stavom.

Pod koncepciu a choreografiu predstavenia Are we human or are we dancers? sa podpisuje Ioana Marchidan, autorom hudby je Alexandru Suciu. V predstavení hrajú László Bajkó, Judith Balázs, Zoltán Deák, Eszter Nagy, Emília Polgár, László Szekrényes a Attila Veres Nagy. Súbor M Studio pôsobí v meste Sfântu Gheorghe v Rumunsku.

Začiatok o 19.00 hodine.