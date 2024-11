Európsky komisár pre rozšírenie a susedstvo Olivér Varhélyi predstavil včera Balík rozšírenia Európskej komisie na rok 2024 vo Výbore Európskeho parlamentu pre zahraničné veci, a o Srbsku zhodnotil, že ukazuje jasné znaky orientácie k EÚ a odkázal, že Komisia podporuje otvorenie nových klastrov.

Zdôraznil, že je otázka zosúladenia Srbska so spoločnou a bezpečnostnou politikou EÚ, spolu so sankciami, dôležitá, ale tiež, že to nemôže byť jediným a hlavným faktorom, ktorý bude určovať vzťahy alebo definovať pokrok na ceste prístupu do EÚ.

Dodal, že Srbsko by malo zrýchliť prácu na implementácii reforiem, ktoré sa týkajú prístupu, a sústrediť sa na dočasné meradlá o kapitolách o vláde práva.

Varhélyi zopakoval, že pokrok Srbska vo vláde práva a normalizácia vzťahov s Prištinou aj naďalej budú určovať celkovú dynamiku predprístupových rokovaní s EÚ.

Zdroj: rtv.rs