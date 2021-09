Prvé mužstvo VK Kulpín po postupe do Prvej ligy Srbska v minulej hráčskej sezóne a potom po letnej prestávke zahralo Pohárovú súťaž Vojvodiny.

Prvý zápas vo štvrťfinále hrali 9. septembra v Kulpíne s VK Klek. Ide o volejbalové mužstvo, ktoré pred rokom hralo v Superlige, a je to veľmi kvalitný tím. Kulpínčania sú nováčikmi v Prvej lige Srbska a pre toto mužstvo sú neznáma volejbalová skupina. Práve preto Klečania na začiatku zápasu hrali trochu vystatovačne. Kulpínskí hráči počas tohto zápasu hrali obetavo, bojovne a ukázali, že patria do prvej ligy, kde sa aj dostali. Zápas medzi VK Kulpín a VK Klek bol kvalitný a zaslúžene vyhral lepší tím.

VK KULPÍN – VK KLEK 3 : 0

VK KULPÍN: Boris Relota, Stanislav Zima, Martin Lekár, Daniel Peťkovský, Nemanja Petrović, Vuk Barišić, Žarko Babić, Darko Ćirić, Nikola Emer, Duško Babić, Aleksa Grubešić, Petar Salatić, Aleksej Bojkov

Nasledujúci semifinálový zápas, v ktorom sa rozhodovalo o postupe do finále Pohárovej súťaže Vojvodiny, bol zasa v Kulpíne v sobotu 18. septembra. Domáce mužstvo privítalo silného súpera VK Jedinstvo zo Starej Pazovy. Pazovčania donedávna boli úspešným mužstvom prvej ligy a keďže im to rozpočet klubu dovoľuje, svoju hráčsku zostavu posilnili hráčmi z Partizana a Vojvodiny. Možno povedať, že je to doteraz najsilnejšie a najkvalitnejšie mužstvo, s ktorým Kulpínčania hrali zápas.

ADVERTISEMENT

VK KULPÍN – VK JEDINSTVO 0 : 3

VK KULPÍN: Boris Relota, Stanislav Zima, Martin Lekár, Daniel Peťkovský, Nemanja a Rade Petrovićovci, Vuk Barišić, Darko Ćirić, Nikola Emer, Duško a Žarko Babićovci, Aleksa Grubešić, Petar Salatić, Aleksej Bojkov

Do hry Kulpínčania nastúpili s rešpektom a menšou trémou, ale bojovali zo všetkých síl. Aj napriek všetkému dokázali, že majú kvalitu a hrajú na vysokej úrovni ako rovnocenní protivníci. Predsa zápas vyhral lepší a skúsenejší tím VK Jedinstvo zo Starej Pazovy. A to predovšetkým vďaka chybám domácich. No ale majstrovstvá v Prvej lige Srbska pre Kulpínčanov štartujú o mesiac, takže majú čas na to, aby svoje chyby korigovali počas tréningového obdobia a bojovali za čím lepšie umiestnenie v tabuľke.