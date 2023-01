Hoci sa už naplno začal aj druhý polrok školského roka 2022/2023 žiaci Technickej školy na sklonku minulého roka usporiadali niekoľko mimoškolských aktivít, ktoré si určite zasluhujú zvýšenú pozornosť.

S dôrazom na ekológiu zasadili sadenice vo dvore v Ulici Zmaj Jovovej v Starej Pazove, kde im prebieha prax, a tam majú naplánovanú aj výstavbu ekologickej dielne.

Najväčší podiel v akcii, v rámci ktorej boli vysadené jedličky, okrasné slivky a javory, má trieda 2. 4, ktoré vedie triedna profesorka Milica Mirkovićová. Akcia bola realizovaná vďaka spolupráci so Združením občanov Šuma peva v Belehrade a spoločnosťou Kofikab v Deči. Súbežne s touto akciou vypracovali projekt na výstavbu ekologickej učebne vo dvore, aby vyučovanie prebiehalo i na otvorenom priestore, ktoré budú môcť žiaci školy využívať i na prestávke. Prostriedky na výstavbu, ktorá by sa mala začať, keď to poveternostné podmienky dovolia, zabezpečila Lokálna nadácia Stará Pazova.

Ekologické povedomie je veľmi dôležité tak u žiakov, ako aj ich profesorov a riaditeľka Technickej školy v Starej Pazove Zorica Kešeljová pevne verí, že s takýmito začatými akciami budú pokračovať aj naďalej. Žiaci tejto staropazovskej strednej školy sa radi zúčastňujú takýchto podujatí a podávajú množstvo iniciatív vďaka i veľmi aktívnemu Žiackemu parlamentu. Podujatia sú vždy sprevádzané odbornými službami školy, teda psychológom a pedagógmi školy za podpory riaditeľky.