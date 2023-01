Pri pomníku Rodina v Novom Sade si dnes početní prítomní pripomenuli jednu z najväčších tragédií Nového Sadu – Novosadskú raziu.

Ako povedal primátor Nového Sadu Milan Ðurić, pomník Rodina pripomína tie najsmutnejšie dni v dejinách Nového Sadu, ale je aj ukazovateľom, že ľudské vždy zvíťazí nad nenávisťou a neľudským.

„Pamiatka musí vždy žiť. Preto mesto Nový Sad začína proces výstavby Spomienkového strediska venovaného obetiam januárovej pohromy roku 1942. Je to naša ľudská a historická aj povinnosť, aj zodpovednosť. Je to našou odpoveďou na očividné zameranie okupantov, ktorí siali smrť ulicami nášho mesta a chceli mená obetí navždy zmazať tak, že ich hodili do zamrznutej rieky, aby navždy zmizli. Tento Nový Sad to nepripustí. Budeme si uctievať pamiatku na všetky obete a budeme učiť generácie, ktoré prichádzajú, že zločin nemá ospravedlnenie. Ľudí si máme vážiť podľa toho, akí sú, a nie podľa toho, ktorej sú národnosti či vierovyznania,“ odkázal primátor Ðurić.

Pamiatku na nevinné obete razie vzdali Srbská pravoslávna cirkev v čele s episkopom valjevským Isihijom a Židovské spoločenstvo v čele s vrcholným rabínom Isakom Asielom.

Vence k pomníku v mene občanov Nového Sadu položil primátor Milan Ðurić, v mene Zhromaždenia AP Vojvodiny predseda István Pásztor, v mene Pokrajinskej vlády pokrajinská tajomníčka Dragana Miloševićová. Vence položili aj predstavitelia veľvyslanectva Izraelu a Maďarska, Židovskej obce mesta Nový Sad, Zväzu židovských obcí Srbska, Matice rómskej a Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny, ako aj predstaviteľ potomkov obetí razie.