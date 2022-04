Od zajtra do 30. apríla v Novom Sade bude prebiehať program Vlajky budúcnosti a účinkovať bude viac ako 200 umelcov z 20 krajín.

V Kreatívnej štvrti (Bulvár despota Stefana 5) v Novom Sade publikum bude môcť navštíviť 70 podujatí – štyri výstavy, cirkusové predstavenia a workshopy, divadelné hry, módne prehliadky, početné koncerty domácich mladých umelcov a umelcov pochádzajúcich z Talianska, Holandska, Rakúska, Estónska, Slovinska, Chorvátska, Luxemburska a Maďarska.

Hneď na začiatku štyri výstavy

Program odštartuje 28. apríla výstavou Otići ili ostati o 19.00 h v prvej galérii pod holým nebom (Subin plató) a následne si diváci budú môcť pozrieť výstavu detských prác Kresby cestujú časom v zrekonštruovanej miestnosti Radionica v Kreatívnom dištrikte. Od 19.30 h bude priestor Fabriky miestom stretnutia milovníkov vizuálneho umenia, ktorí prostredníctvom výstavy Razlike spoznajú nové súčasné postupy, pričom výstava o študentskom živote Oni žive bude otvorená o 20.00 h v miestnosti Skladište.

Keď ide o hudobnú časť v prvý deň vystúpia Drumbooty, Arthur Possing kvarteto, Any Key Trio i Kijube, Purple is the color, Hauptman a Marko Louis.

Podrobný program si môžete prečítať na stránke Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry.